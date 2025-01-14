Мазут из русских танкеров добрался до берегов Азовского моря. Спутниковые фото

Разлитый в результате аварии российских танкеров в Керченском проливе мазут добрался до украинских берегов Азовского моря. Спутниковые снимки зафиксировали нефтяное пятно у оккупированного Бердянска.

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Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. В Центре журналистских расследований добавляют, что зафиксировано пятно нефтепродуктов площадью 300 квадратных километров. Ранее оккупанты сообщали о загрязненных участках на побережье Бердянска протяженностью более 14 км.

"С учетом течений и направлений ветра, вероятно, мазут будет относить дальше в Мариуполь", – говорится в сообщении.

Как пишет Центр журналистских расследований, по состоянию на 11 января пятно находилось в 10 км к югу от Бердянской косы и растянулось почти на 100 км вдоль Белосарайской косы. Также есть вероятность, что мазут будет относиться на запад в сторону Арабатской стрелки.

На снимках спутника Sentinel-2 заметно, как пятно досталось Бердянской косе 10 января 2025 года. А уже на следующий день оккупационные власти в Запорожской области подтвердили выброс мазута в Бердянске, а также сообщили о небольшой ячейке загрязнения на косе Пересыпь.

Данные окупантов о загрязнении береговой линии могут быть занижены, как это происходит в Крыму. По всей вероятности, в ближайшее время следует ожидать новых выбросов мазута в Северном Приазовье.

Ранее сообщалось, что из-за аварии российских танкеров в Черном море погибли более трех десятков дельфинов. Пока их тела выносит на берег. По оценкам "Гринпис Украина", в море попало около 4300 тонн мазута. Оккупанты до сих пор не могут ликвидировать последствия.

19 декабря стало известно о том, что из-за аварии двух российских танкеров в Керченском проливе пострадало не только Черное, но и Азовское море. Нефтью, которую транспортировал один из кораблей, уже загрязнена часть побережья в Запорожской области, в частности, Приазовский национальный природный парк.

Напомним, что утром, 15 декабря, два российских танкера с мазутом почти затонули у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море буквально разломило пополам корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", погиб один из членов экипажа.

После того очищение побережья временно оккупированного Крыма от мазута остается проблематичным. Это связано с тем, что военнослужащие РФ закрыли доступ к прибрежной зоне.

Нефтепродукты, которые вытекли из танкеров, вынесло на берег в Краснодарском крае, из-за этого пострадали животные. Мазут дошел и до пляжей русской Анапы.

А в среду, 18 декабря, спутниковые снимки зафиксировали новое пятно мазута в Керченском проливе. Предварительно ее площадь составляет 2,4 кв. км.

Как писал OBOZ.UA:

– Мазут, разлившийся в результате аварии с танкерами страны-агрессора, уже добрался до берегов Запорожской области. В районе оккупированного Бердянска обнаружены два загрязненных участка длиной в десятки километров.

– В Черном море погибли десятки дельфинов, их тела выносит на сушу.

– Масштабы экологической катастрофы станут понятны только с наступлением теплого времени года. К такому выводу пришли экологи, ведь мазут в холодной воде обычно оседает, а в теплую погоду будет растворяться быстрее и это, очевидно, приведет к новым случаям загрязнения.

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