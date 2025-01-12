Загрязнены несколько участков: мазут из российских танкеров достался Запорожской области

Мазут, разлившийся в результате аварии двух российских танкеров, уже добрался до побережья в Запорожской области. В районе оккупированного Бердянска обнаружены два загрязненных участка протяженностью в десятки километров.

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Об этом заявил глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, первый участок протяженностью 14,5 км на Бердянской косе, а второй площадью 5 кв. метров, на побережье косы Пересыпь.

"На данный момент выброс мазута на Азовском побережье зафиксирован. На Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок длиной 14,5 км, с мелкими фрагментами твердой фракции мазута. На побережье косы Пересыпь (промоина) обнаружен загрязненный участок общей площадью 5 кв. метров с незначительным количеством фрагментов твердой фракции мазута", – заявил предатель-коллаборант.

Он уточнил, что оккупационные власти пытаются ликвидировать обнаруженные пятна загрязнения, для чего привлекают "волонтеров". Балицкий пообещал, что "работа всех служб и ведомств будет усилена" и отдал приказ подчиненным на местах "реагировать на все сообщения граждан".

На фото ниже – оба загрязненных участка.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 15 декабря два российских танкера с нефтепродуктами почти затонули у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море буквально разломило пополам корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Итого оба танкера перевозили более 8 тысяч тонн нефтепродуктов.

Уже тогда в результате аварии российских танкеров в Черном море погибли более трех десятков дельфинов. Их тела до сих пор выносит на берег. Всего с момента аварии судов в районе Керченского пролива был зафиксирован 61 погибший китообразный.

Масштабы указанной экологической катастрофы станут понятны только с наступлением теплого времени года. К такому выводу пришли экологи, ведь мазут в холодной воде обычно оседает, а с наступлением тепла станет растворяться быстрее и это, очевидно, приведет к новым случаям загрязнения и может охватить значительные территории побережья.

Интересно, что туристический сезон в российской Анапе оказался под угрозой срыва из-за этой утечки мазута. На сегодняшний день, по меньшей мере , 35% потенциальных отдыхающих уже отказались от забронированных билетов и гостиниц.

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