Очистить побережье Крыма от мазута крайне проблематично: в чем причина

После того, как 15 декабря 2024-го с двумя российскими нефтяными танкерами произошла авария, очистка побережья временно оккупированного Крыма от мазута остается проблематичной. Это связано с тем, что военнослужащие РФ закрыли доступ к прибрежной зоне.

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Об этом в воскресенье, 12 января, сообщил проект "Крым.Реалии", ссылаясь на крымского правозащитника. Напомним: "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" перевозили более 8 тысяч тонн нефтепродуктов, и штормовое море буквально разломило судна пополам.

По информации правозащитника, после того, как в 2023-м украинские спецназовцы совершили несколько успешных высадок на западное побережье Крыма, оккупанты выстроили здесь линию обороны. На большей части территории проход на пляжи местным жителям и туристам запрещен.

Собеседник добавил, что сейчас местные "администрации" пытаются найти решение проблемы, но пока военные приоритеты превалируют над экологическими и курортными.

Как писал OBOZ.UA:

– Мазут, разлившийся в результате аварии с танкерами страны-агрессора, уже добрался до берегов Запорожской области. В районе оккупированного Бердянска обнаружены два загрязненных участка протяженностью в десятки километров.

– В Черном море погибли десятки дельфинов, их тела выносит на сушу.

– Масштабы экологической катастрофы станут понятны только с наступлением теплого времени года. К такому выводу пришли экологи, ведь мазут в холодной воде обычно оседает, а в теплую погоду будет растворяться быстрее и это, очевидно, приведет к новым случаям загрязнения.

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