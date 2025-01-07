Масштабы экологической катастрофы, возникшей из-за утечки мазута из российских танкеров в Керченском проливе в середине декабря, станут понятными, возможно, даже не в ближайшее время, а лишь с наступлением теплого времени года. К такому выводу пришли экологи, ведь мазут в холодной воде обычно оседает, а с наступлением тепла начнет растворяться быстрее и это, очевидно, приведет к новым случаям загрязнение и может охватить значительные территории побережья. Но уже сегодня понятно, что российский черный экослед будет оказывать большое влияние на ухудшение экологии Черного моря и территорий вокруг.

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Поки ж російська влада намагається замовчувати про це, як і про масштаби самої катастрофи, водночас переконуючи себе і усіх, хто звик до кремлівської брехні, у тому, що все нібито "під контролем", а майбутньому курортному сезону нічого не загрожує. Та природа таким "казкам" не вірить, вперто підкидаючи все нові і нові факти абсолютно протилежної правди у вигляді нових мазутних плям і сумних перспектив не лише для курортного сезону, а й для майбутнього регіону загалом. Вже на початку цього року окупаційній владі в Криму довелося оголошувати режим надзвичайної ситуації у Севастополі, а також в Краснодарському краї.

Днями нову ділянку, протяжністю у 2 кілометри, забруднену мазутом, виявили під Судаком, до того екологічна проблема охопила узбережжя біля Киз-Аульського маяка та природного заповідника "Опукський" – і ця географія сумних наслідків бездумних та злочинних дій росіян проти екології, очевидно, матиме тенденцію до розширення ще впродовж тривалого часу. Але коли це зупиняло терористів, які своїми діями впродовж повномасштабного вторгнення до України влаштували найбільший екоцид сучасності у центрі Європи?

Тим часом окупанти в Криму поспішають відзвітувати про обстеження та "очищення" кілометрів узбережжя і, як результат, вивезення тисяч мішків з мазутом. Така собі новітня технологія очищення – черпання руками мазуту у мішки, особливо "по-сучасному" вона має вигляд у тандемі з улюбленим путінським шантажем останнього часу – "непереможним" "Орєшніком". У соцмережах "гуляють" дописи про те, що ці мішки з мазутом належним чином навіть не утилізують, а просто скидають або закопують неподалік пляжу. Мабуть, це також один з методів наближення окупантами "успішного" курортного сезону. Зрозуміло, що такий застарілий метод боротьби як фізичний збір мазуту не здатен ліквідувати проблему, а може лише посилити її та розтягнути катастрофічні наслідки в часі, а забруднення акваторії Чорного моря матиме руйнівний вплив на усю екосистему.

Зоозахисники ж наголошують на тому, що найсуттєвіші наслідки для екології через аварію в Керченській протоці сталися і стануться через гостру інтоксикація тварин акваторії Чорного моря в результаті потрапляння мазуту на риб, ссавців, морських птахів, які не можуть очистити своє пір’я і гинуть через це. За останніми даними, оприлюдненими зоозахисниками, щонайменше 32 дельфіни вже загинули через цю екологічну катастрофу, більшість – у перші дні, але море виносить їхні тіла на берег ще й досі. Екологи закликають міжнародну спільноту, особливо країни Чорноморського регіону, посилити тиск на Росію, аби мінімізувати екологічні наслідки аварії. До речі, державі-терористці під номером один і тут вдалося виділитися, бо ж росіяни і тут пішли "на рекорд", фактично влаштувавши першу подібну масштабну аварію з особливим мазутом марки М100. Особливість його у тому, що він важкий, під час застигання занурюється або плаває в товщі води, тому, на жаль, залишається чекати, коли його винесе на берег. Впродовж усього цього часу "очікування" екобруд буде діяти, отруюючи все довкола. За попередніми даними, у російських танкерах, що зазнали катастрофи, залишається ще понад 6000 тонн мазуту і це значно більше, за офіційними даними, ніж вже вийшло на поверхню моря.

На жаль, доводиться говорити про те, що Чорне та Азовське моря, які й без того потерпають від обстрілів російських окупантів, отримали ще одну екологічну проблему: забруднення важким мазутом. А це, своєю чергою, призведе до нових наслідків: тисячі тонн забруднених водоростей і піску, величезна шкода рослинному і тваринному світу, наземному, водному, підводному. Важкі фракції нафтопродуктів традиційно мають властивість осідати на дно, знищуючи при цьому не лише самих тварин, а й кормову базу для них. Загалом мимоволі доводиться плюсувати цей російський екозлочин до переліку вже численних збитків, завданих українським екосистемам внаслідок повномасштабного вторгнення росіян.

Війна призвела до масштабного знищення природи і всього живого довкола і, здається, бажання Путіна знищити Україну передбачає і знищення української флори, фауни, екосистем і усього живого навколишнього світу. Так, за оцінками Міндовкілля України, екологічні збитки, які завдала Російська Федерація нашій державі шокують масштабами і об’ємами. Шкода, завдана довкіллю, є однією з найбільших у грошовому еквіваленті, тому що це величезна кількість пошкоджених та знищених сільськогосподарських земель, лісових угідь природоохоронного та промислового статусу, забруднених басейнів водних артерій, значні площі заміновані та забруднені вибуховими предметами. Війна призвела до фізичного знищення рослин і тварин, погіршення умов їхнього існування, знищення рельєфу територій, отруєння хімічними речовинами, знищення об’єктів природно-заповідного фонду. Фактично світ зіткнувся з однією з найбільших екологічних катастроф внаслідок війни, що триває в Україні. Природа, як і українці, щодня потерпають від війни, і виправити це можливо лише спільними зусиллями і про це не можна забувати.