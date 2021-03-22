Черкасщина решилась усилить карантин: список запретов

В Черкасской области усилили карантинные меры для ограничения распространения COVID-19.

Об этом в понедельник, 22 марта, в Facebook сообщил председатель Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко.

"Мы должны сделать все, чтобы нам не пришлось пойти на локдаун. Поэтому поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность", – сказал чиновник.

С 22 марта в Черкасской области усилили контроль за использованием средств индивидуальной защиты в общественных заведениях и транспорте. В городах должны увеличить количество общественного транспорта, который будет ходить по наиболее популярным маршрутам, чтобы их разгрузить.

В Черкассах и по области расширяют количество койкомест в больницах. Культмассовые развлекательные и другие мероприятия – под временным запретом. Рестораны, кафе, бары, ночные заведения будут работать только до 23:00.

"До 25 марта будем следить за соблюдением карантинных ограничений. Если будут массовые нарушения, то придется идти на более суровые меры", – добавил Скичко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах из-за роста заболеваемости COVID-19 начали разворачивать временный госпиталь.