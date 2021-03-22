З 24 березня ще дві області України потраплять до "червоної" зони карантину

Із середи, 24 березня, Київська та Сумська області перейдуть до "червоної" карантинної зони через стрімке поширення коронавірусу.

Відповідне рішення було ухвалено 22 березня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов на своїй сторінці у Facebook.

Він підкреслив, що з 00:00 середи в цих регіонах почнуть діяти обмеження адаптивного карантину, встановлені для "червоних" зон.

Нагадаємо, всього в Україні станом на 22 березня "червоними" є Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська та Чернівецька області. Кількість "помаранчевих" регіонів – 11.

У Київській, Черкаській областях, а також у Львові посилений карантин було введено місцевою владою раніше навіть без рішення Держкомісії. У Миколаєві він набуде чинності з 24 березня.

Зазначимо, що Львів вирішив продовжити такі обмеження до 4 квітня, а також розгорнути в місті тимчасовий госпіталь через критичну ситуацію з COVID-19.

Про правила, які діють у Черкасах та області, читайте тут.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: