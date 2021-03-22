В Украине расширили "красную" зону: список областей

Министерство здравоохранения (Минздрав) 22 марта вновь обновил распределение регионов Украины на уровни эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. В список "красных" зон попала еще одна область.

В то же время количество "оранжевых" осталась таким же, как и накануне, – 11 регионов. Новый перечень опубликован на сайте ведомства.

Так, в наихудшей "красной" зоне остались Киев и Киевская область, а также Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая. С понедельника к ним добавили еще и Сумщину.

В этих регионах превышен один из показателей – количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в течение последних трех дней. В частности, при норме 60 на 100 тысяч населения, например, на Житомирщине 21 марта он составлял 115,3, в Киеве – 109,9.

К "оранжевой" зоне принадлежат Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В "желтой" зоне остаются Волынская, Запорожская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.

Хотя, по данным Минздрава, на самом деле показатель госпитализаций превышен не только в областях "красной", но и остальных зон ("зеленой" сейчас в Украине нет). В частности, в "оранжевой" Винницкой области он составляет 132,1, на Хмельнитчине – 103,6, Николаевщине – 101,2.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 21 марта наблюдался в столице – 74,3% и на Житомирщине – 69% (норма составляет 65%).

Как сообщал OBOZREVATEL, академик НАН Сергей Комиссаренко предположил, что в Украине сейчас идет вторая волна пандемии COVID-19. В то же время вакцинация происходит медленно, поэтому выходом для сдерживания распространения коронавируса может стать локдаун, который надо вводить уже сейчас.