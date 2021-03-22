У Києві тролейбуси їздять напівпорожні, а маршрутки порушують карантин. Фото

У Києві в понеділок, 22 березня, незважаючи на посилення карантинних обмежень, громадський транспорт працював з порушеннями.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, переважна кількість маршрутних автобусів їздили "забитими".

На перетині вулиці Закревського та проспекту Маяковського вже з 7:00 утворилися натовпи охочих потрапити на роботу. А через те, що тролейбуси та автобуси, практично не зупинялися, люди були змушені ледь не штурмом брати маршрутки. При цьому, пасажири їздили, спустивши маски на підборіддя та без дотримання дистанції.

Варто відзначити, що натовпи людей спостерігалися на багатьох зупинках громадського транспорту. Зокрема, біля метро "Чернігівська" черга киян, що чекали посадки в трамвай, починалася на сходах підземного переходу.

На деяких станціях столичного метрополітену, через те, що для пасажирів працювали тільки одні двері, на вході до вестибюлю можна було помітити велику кількість людей. При цьому, в вагонах люди стоять без дотримання дистанції.

Додамо, що частина опитаних киян негативно сприйняли обмеження в роботі громадського транспорту, зокрема пенсіонери. На їхню думку, достатньо, щоб люди носили маски. Частина опитаних заявили, що взагалі не вірять в коронавірус.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Деснянському районі Києва в середу, 17 березня, під час профілактичної перевірки торгових точок зафіксували ряд порушень карантинних обмежень.