В Киеве общественный транспорт будет работать с ограничениями – КГГА
Общественный транспорт в Киеве будет курсировать с заполняемостью не более 50%.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Также городские власти призывают всех пассажиров соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
"Столица делает все, чтобы не допустить транспортного и экономического кризиса и коллапса медицинской системы", – заверили в КГГА.
В то же время на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняли решение не останавливать работу общественного транспорта – наземного и метрополитена.
Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на усиление карантинных ограничений, общественный транспорт столицы работал с нарушениями. Маршрутки ездят забитыми, а люди собираются в толпы на остановках и станциях метро.