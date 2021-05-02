Как Украина отмечает Пасху-2021: онлайн-трансляция

В воскресенье, 2 мая, Украина отмечает Светлое Христово Воскресение – Пасху-2021. В некоторых храмах состоялись ночные богослужения, а утром служители церкви начали освящать яйца и пасхи.

Министерство здравоохранения в очередной раз призвало украинцев на Пасху воздержаться от посещения храмов, а вместо этого присоединиться к богослужениям онлайн. Для тех, кто все же решил отправиться в церковь, в Минздраве подготовили рекомендации.

Накануне, вечером 1 мая, глава делегации УПЦ МП митрополит Антоний получил Благодатный огонь в Иерусалиме и привез его в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеопоздравление для украинцев с праздником Пасхи. В ролике он вспомнил военных, которые отмечают праздник на фронте, и медиков, находящихся на дежурстве у больничных коек.

О том, как проходят празднования в Украине, читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL.

7:30 – Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян и всех украинцев с праздником Воскресения Христова. Видеоролик с приветствием Кличко разместил на своей странице в Facebook.

В видео мэр Киева прогуливается по парку "Владимирская горка" - от памятника Архистратигу Михаилу к пешеходно-велосипедному мосту - и дорогой приветствуется и христосуется с киевлянами и гостями города.

"В день Воскресения Господня мир радуется победе добра над злом, жизни над смертью. В этот день приходит настоящая весна. И утверждается наша вера. Вера в то, что тяжелые времена все равно пройдут. И так будет, - сказал Кличко в поздравлении. - Надо помогать людям. Быть справедливым. и с оптимизмом смотреть в завтрашний день! Мы все преодолеем если будем осторожными и сознательными, если будем заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Я желаю вам мира и душевного покоя! Христос Воскрес! Добро всегда побеждает! Светлых и безопасных вам праздников!" - добавил Виталий Кличко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в предпасхальную субботу, 1 мая, которую называют Великой, в Иерусалиме традиционно состоялось схождение Благодатного огня. Обычно на эту церемонию собираются тысячи паломников со всего мира, которые практически полностью заполняют помещение святыни. Однако на этот раз, из-за пандемии, организаторы решили существенно ограничить количество присутствующих.