В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Видео

В предпасхальную субботу, 1 мая, которую называют Великой, в Иерусалиме традиционно состоялось схождение Благодатного огня.

Телетрансляция события из Храма Воскресения Христова была доступна на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Обычно на эту церемонию собираются тысячи паломников со всего мира, которые практически полностью заполняют помещение святыни. Однако на этот раз, из-за пандемии, организаторы решили существенно ограничить количество присутствующих.

В Храме Воскресения Христова собрались только представители различных конфессий и операторы, которые транслировали мероприятие на весь мир.

Считается, что схождение Благодатного огня является проявлением божественности и он зажигается сам по себе. Первые минуты этот огонь не обжигает кожу верующих.

В Украину Благодатный огонь доставят специальным рейсом в аэропорт "Борисполь" вечером 1 мая. Ожидается, что его передадут в Свято-Воскресенский храм в Киеве, а оттуда – в церкви по всей стране.

Об истории схождения Благодатного огня и том, как это происходит – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения в очередной раз призвало украинцев на Пасху воздержаться от посещения храмов, зато присоединиться к богослужениям онлайн. А если же и идти в церковь, то соблюдая все карантинные правила.