В Киево-Печерской лавре прихожане УПЦ МП массово нарушали карантин. Фото

София Закревская
София Закревская
Жизнь столицы
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В Киево-Печерской лавре прихожане УПЦ МП массово нарушали карантин. Фото

В столичной Киево-Печерской лавре (УПЦ МП) в воскресенье, 2 мая, прихожане массово нарушали карантинные ограничения, придя освятить свои пасхальные корзины.

Об этом сообщили в местном Telegram-канале "Великий Київ". Большое количество киевлян столпилось в замкнутом помещении, подавляющее большинство из них при этом было без защитных масок (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Люди столпились в храме.

Многие из тех, у кого все же были средства индивидуальной защиты, надели их неправильно. Социальная дистанция в храме не соблюдалась. Священники при этом тоже были без масок и не призывали киевлян соблюдать карантин.

Нарушалась социальная дистанция.
Прихожане были без масок.

Ранее же в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры священники РПЦ в Украине (УПЦ МП) во главе с их главой, митрополитом Онуфрием, провели многолюдную службу, на которой нарушались карантинные нормы.

Киевляне не соблюдали дистанцию.
Служба в лавре.

Напомним, в Харьковской области священнослужитель, который приехал освятить пасхальные корзины, поливал прихожан водой прямо из ведра. При этом он не взял с собой святую воду, свечи и кадило.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве священник избил посетителя храма, который сфотографировал иконостас, и его друга. Инцидент произошел в церкви Симеона Столпника.

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