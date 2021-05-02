На Харьковщине священник забыл святую воду и 'окропил' людей из ведра. Видео

В воскресенье, 2 мая, в Харьковской области священнослужитель, который приехал освятить пасхальные корзины, поливал прихожан из сел Шийковка и Изюмское водой прямо из ведра.

Как сообщили в местном Telegram-канале "ТРУХА Харьков", священника ждали еще к 6 часам утра, однако он не отвечал на звонки, и прибыл на освящение только ближе к половине 8-го. Отмечается, что он приехал без всех необходимых атрибутов – святой воды, свечей и кадила.

Мужчина объяснил это тем, что он якобы "очень торопился и все забыл". Он вышел из положения, набрав обычную воду в ведро и "освятив" ею присутствовавших. При этом перед священником по традиции шли две певчие, которые собирали пожертвования в специальный сундук.

Местные жители были удивлены тем, что их обливали из ведра, однако людей скорее повеселил "стиль работы" служителя церкви.

Напомним, Вы также можете читать онлайн-трансляцию того, как Украина отмечает Пасху-2021.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевский Свято-Михайловский Златоверхий собор Православной церкви Украины в воскресенье, 2 мая, на праздник Пасхи доставили огонь из Иерусалима.