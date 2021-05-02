Кличко обратился к украинцам в праздник Пасхи. Видеопоздравление

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей столицы и всех украинцев с праздником Воскресения Христова.

Политик разместил видео с поздравлением на своей странице в Facebook утром в воскресенье, 2 мая. Свою речь он начал со слов о том, что в этот день мир радуется победе добра над злом (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Мэр Киева показал прогулку по парку "Владимирская горка" – от памятника Архистратигу Михаилу к пешеходно-велосипедному мосту. По дороге Кличко приветствовал и христосался с киевлянами и гостями города.

"В день Воскресения Господня мир радуется победе добра над злом, жизни над смертью. В этот день приходит настоящая весна. И утверждается наша вера. Вера в то, что тяжелые времена все равно пройдут. И так будет", – сказал Кличко в поздравлении.

"Надо помогать людям. Быть справедливым. И с оптимизмом смотреть в завтрашний день!" – продолжил городской глава.

Он сказал, что мы сможем преодолеть все, если будем осторожными и сознательными, а также будем заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких.

"Я желаю вам мира и душевного покоя! Христос Воскрес! Добро всегда побеждает! Светлых и безопасных вам праздников! " – обратился к украинцам Кличко.

Видеопоздравление с праздником от мэра столицы Украины:

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Поздравление со Светлым Христовым Воскресением можно найти здесь.

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