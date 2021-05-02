Беременная Осадчая на море, а Зибров дома: как украинские звезды празднуют Пасху

В воскресенье, 2 мая, православные верующие отмечают Светлое Христово Воскресение – Пасху-2021. Украинские артисты также придерживаются традиций и празднуют этот день в кругу семьи и близких.

Так, певцы Дзидзьо, Павел Зибров, ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, певица Tayanna и другие поздравили своих поклонников с Пасхой и показали, как отмечают праздник. Также они продемонстрировали свои пасхальные корзины, которые освятили в храмах. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Беременная Осадчая третьим ребенком вместе со своим супругом решили отметить Пасху на берегу моря в Турции. Знаменитости трогательно поздравили всех со светлым днем и поделились снимками пасхальной корзины.

"Христос Воскрес! С Пасхой! Всем добра, мира и Божьей благодати", – подписал кадры Горбунов.

Певица Руслана

Украинская знаменитость отмечает Пасху дома и показала в Instagram свой праздничный стол.

"Пасха... Я всегда по-особенному говорю это слово. Сегодня мне захотелось себе и всем нам сказать (возможно, впервые, но очень осмысленно и с чувством сказанного), что для меня является Пасха... Великий день... Это – день, когда происходит нечто величественное... Солнце становится больше... Природа творит... мы начинаем творить. Это – день, когда мы распяли, чтобы воскресить. Возненавидели, чтобы любить... Прокляли, чтобы восхвалять... саму мечту. Воскресение Божественное, частица Бога в нас. Иисус как мечта: идешь за ним, чтобы творить и отдать свое сердце, чтобы этот мир был счастливыми. Разве эти святые, светлые и величественные чувства дают нам любить вселенную. Пасха... Великий день... день, когда моя мечта, мой создатель Бог мой воскресает во мне. С праздником всех! Христос Воскрес!" – написала знаменитость.

Павел Зибров

Известный артист пожелал мира и добра каждому и поделился фотографией своей праздничной корзины.

"Христос Воскрес! В светлый и торжественный день Пасхи желаю добра, благополучия и мира вашему дому! Пусть воскресение Христово принесет свет, счастье и мир. Крепкого здоровья, любви, сердечного тепла, улыбок и Божьей благодати вам и вашим близким!" – отметил Павел.

Дзидзьо

Музыкант показал себя с пасхальной корзиной и коротко поздравил поклонников с праздником.

"Христос Воскрес", – написал артист.

Певица Tayanna

Артистка пожелала всем хорошей Пасхи и опубликовала утреннее фото с праздничной корзиной на фоне природы.

"Христос Воскрес! Хорошей вам Пасхи", – подписала кадр звезда.

Андрей Бедняков

Известный ведущий поделился совместным фото с супругой и дочерью, и показал, как они освятили пасхальную корзину в Киеве во Софийской Площади.

"З Великоднем! Со светлым праздником Пасхи! Христос Воскрес. Happy Easter", – сообщил под фото звезда.

Лидия Таран

Украинская ведущая также присоединилась к поздравлением с Пасхой и показала семейный кадр с дочерью возле храма.

"Христос Воскрес! Кто уже попробовал святую паску и колбаску? Всем здоровья и мира! И погоды хорошей", – пожелала знаменитость.

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