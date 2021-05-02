Савченко отличилась пасхальным поздравлением, позвонив в церковные колокола. Видео

Народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко поздравила всех православных с праздником Пасхи, представ в роли церковного звонаря.

Соответствующее видео она опубликовала в своем Facebook. В ролике экс-нардеп в бордовом платье ниже колена, туфлях и белом платке стоит на подмостке и звонит в колокола (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Христос Воскрес! Воистину воскрес! С Пасхой, православные! Вкусной паски!" – написала Савченко.

Также ранее бывший нардеп показала подписчикам, как доит корову, поит теленка, разжигает дровами печь, а также выращивает рассаду и подметает улицу. Она устроила целую фотосессию на свежем воздухе, а также в парнике и даже сарае.

А в феврале в День святого Валентина Савченко написала пост о любви и показала новые фотографии в снегу: она играла в снежки и бегала с собакой, качалась в сугробах.

Напомним, Надежда Савченко во время вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году принимала участие в боевых действиях в качестве добровольца батальона Айдар. В 2014 году попала в плен к террористам из батальона "Заря" и была официально признана политическим узником. После освобождения получила свидетельство народного депутата Украины.

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