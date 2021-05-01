Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и попросил отмечать дома. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеопоздравление для украинцев с предстоящей Пасхой. В ролике он вспомнил военных, которые отмечают праздник на фронте, и медиков, находящихся на дежурстве у больничных коек.

Соответствующее поздравление транслировалось на одном из украинских телеканалов (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Я поздравляю всех, кто отмечает в эти дни Светлое Воскресение Христово. Это большой праздник символизирует победу жизни над смертью, а мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Однако в этом для нас нет ничего страшного, печального, тем более, греховного, прежде всего потому, что это и есть исполнение христианского долга, а именно – заботы и любви к ближнему", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что среди нас есть те, кто отмечает Пасху не дома, а на фронте, или медицинском дежурстве у коек с заболевшими в борьбе за здоровье и жизнь.

Глава государства добавил, что праздновать Пасху дома для украинцев так же радостно, ведь рядом "наши любимые, дети, внуки, родители, близкие и родные люди". Зеленский пожелал, чтобы они были здоровыми и счастливы.

"От всего сердца я поздравляю вас с праздником, я желаю всем хорошего отдыха, солнечной погоды и вкусной-вкусной пасхи. Пусть Пасха наполнит наши большие сердца большой силой и добром для больших дел и великих свершений. Пусть Пасха принесет вам большую радость, надежду, большую любовь, большое согласие и большой достаток, и нашей Украине большой мир", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скопление верующих в храмах в предпасхальные дни и на Пасху могут привести к вспышке новой волны пандемии COVID-19 в Украине.