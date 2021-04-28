Пасха-2021 у православных: что нужно и что категорически нельзя делать в Светлое Христово Воскресение

В воскресенье, 2 мая, православные в Украине и других странах мира отмечают Пасху. Это главный христианский праздник, который был установлен в честь Воскресения Иисуса Христа – центрального события Библии и основы всего христианского учения.

Воскресение Христово символизирует переход от смерти к жизни, из рабства греха и зла к свободе любви и добра. О том, как правильно отпраздновать Пасху, каких традиций следует придерживаться и что строго запрещено, рассказывает OBOZREVATEL.

В ветхозаветные времена иудеи, как и сейчас, праздновали Пасху, или Песах, в память об исходе из Египта. В Евангелии Пасха упоминается в рассказе о Тайной Вечере, во время которой Иисус Христос совершил действия и произнес слова, изменившие смысл праздника.

Спаситель заменил Собой пасхальную жертву, и "ветхая Пасха становится Пасхой нового Агнца, закланного ради очищения людей единожды и навсегда", а новой пасхальной трапезой становится Евхаристия.

Таким образом, в христианстве Пасха символизирует радость Воскресения Иисуса Христа, переход от смерти к жизни, от земли к небу. Как Бог освободил евреев от рабства в Египте, так и христиане освобождаются от бремени грехов благодаря гибели и воскресению Спасителя.

Пасхальная служба в храмах начинается ближе к полуночи с субботы на воскресенье. Она представляет собой торжественный гимн Воскресению Христову, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью.

В пасхальную ночь верующие стараются не спать, чтобы не пропустить Светлое Воскресение Христово. В нарядной одежде и с пасхальными корзинами они отправляются на литургию. Тем, кому трудно долго стоять, разрешается взять с собой небольшой раскладной стульчик.

Во время праздничной службы освящается пасхальная еда – таким образом церковь благословляет после Великого поста употреблять непостные продукты.

Главные пасхальные блюда – крашеные яйца и паски. Первые символизируют мир, обагренный кровью Спасителя и через это возрождающийся к новой жизни. А сдобная паска – символ тела Господа, к которому следует причащаться христианам.

В пасхальную корзину также традиционно кладут молочные продукты, мясо, соль, хрен. Подробнее о том, что можно и нельзя святить на Пасху, читайте в нашем материале.

Есть до окончания литургии не благословляется. Утром, после богослужения верующие расходятся по домам, чтобы разговеться и отдохнуть за семейным застольем. Богатый, щедрый стол – символ небесной радости и вечери Господней.

Освящать алкоголь в храме. Употреблять спиртное за пасхальным столом позволено, но в меру.

Ссориться, ругаться, конфликтовать – любые негативные эмоции крайнем нежелательны.

Трудиться, работать по дому, в саду и на огороде. В то же время тем, кто по той или иной причине не может взять выходной на Пасху, церковь не воспрещает находиться на рабочем месте.

Посещать могилы близких. Пасха отведена для радости, а поездку на кладбище следует перенести на Радоницу – день традиционного поминовения почивших.

Выбрасывать остатки освященной пищи, например, скорлупу от яиц или зачерствевшие паски. Их нужно сжечь, закопать или скормить животным.

Венчаться в течение всей Светлой недели.

Гадать , как и в любой другой день.

Охота и рыбалка на Пасху также под запретом.

В Украине на Пасху храмы будут оставаться открытыми, однако посещение богослужений, в том числе на улице, разрешается при соблюдении дистанции не менее 1,5 метра и в защитных масках. В помещении храмов разрешается количество прихожан из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.

Также Министерство здравоохранения Украины рекомендовало:

призывать церквям верующих участвовать в онлайн-богослужениях,

увеличить число сессий благословения и сократить их продолжительность,

пожилым людям и тем, кто страдает от хронических заболеваний, – освятить праздничную корзину не внутри, а возле храма,

отправляться в храм не всем, кому-то одному из семьи.

В свою очередь, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний пообещал, что священнослужители сделают все возможное, чтобы в условиях карантина обезопасить верующих. В частности, планируется массовое освящение куличей на хлебокомбинатах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в некоторых зонах на Пасху будет запрещено посещение церквей. По его словам, за нарушение правил украинцев будут штрафовать.