Хроника коронавируса в Украине и мире на 20 января: в ВОЗ заговорили о 100 тысячах смертей в неделю
По состоянию на 20 января коронавирусом в мире и в Украине заболели 96,6 млн человек. За прошедшие сутки инфекцию обнаружили еще у 585 тыс. пациентов. Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасаются, что уровень смертности от СOVID-19 вскоре достигнет 100 тыс. за неделю.
Так, пандемия уже убила более 2 млн человек. При этом преодолеть болезнь смогли 69,1 млн. Странами с самым большим приростом заболеваемости являются США – 171 тыс., Бразилия – 63 тыс. и Испания – 34 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
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По данным Университета Хопкинса (США), от пандемии в мире скончались 2 054 560 человека, а заразились инфекцией 96 120 244. Список стран-лидеров выглядит так:
1. США 401 586 / 24 247 006
2. Бразилия 211 491 / 8 573 864
3. Индия 152 556 / 10 581 823
4. Мексика 142 832 / 1 649 502
5. Британия 91 643 / 3 476 804
6. Италия 83 157 / 2 400 598
7. Франция 71 482 / 2 996 784
8. Россия 65 632 / 3 574 330
9. Иран 56 973 / 1 342 134
10. Испания 54 173 / 2 370 742
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