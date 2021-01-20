Хроника коронавируса в Украине и мире на 20 января: в ВОЗ заговорили о 100 тысячах смертей в неделю

По состоянию на 20 января коронавирусом в мире и в Украине заболели 96,6 млн человек. За прошедшие сутки инфекцию обнаружили еще у 585 тыс. пациентов. Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасаются, что уровень смертности от СOVID-19 вскоре достигнет 100 тыс. за неделю.

Так, пандемия уже убила более 2 млн человек. При этом преодолеть болезнь смогли 69,1 млн. Странами с самым большим приростом заболеваемости являются США – 171 тыс., Бразилия – 63 тыс. и Испания – 34 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине выявлено 1 167 655 заражений COVID-19. От последствий болезни умерли 21 046 человек, а 886 248 вылечились.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что коронавирусом в нашей стране стали чаще болеть молодые люди, а жертвами пандемии стали 15 детей.

Врачи из Израиля пришли к выводу, что после вакцины против коронавируса от компаний Pfizer/BioNTech вырабатывается больше антител, чем после перенесенной болезни.