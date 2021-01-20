Хроника коронавируса в Украине и мире на 20 января: в ВОЗ заговорили о 100 тысячах смертей в неделю

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Пандемия коронавируса

По состоянию на 20 января коронавирусом в мире и в Украине заболели 96,6 млн человек. За прошедшие сутки инфекцию обнаружили еще у 585 тыс. пациентов. Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасаются, что уровень смертности от СOVID-19 вскоре достигнет 100 тыс. за неделю.

Так, пандемия уже убила более 2 млн человек. При этом преодолеть болезнь смогли 69,1 млн. Странами с самым большим приростом заболеваемости являются США – 171 тыс., Бразилия – 63 тыс. и Испания – 34 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Ситуация с коронавирусом
Рейтинг стран по заболеваемости

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине выявлено 1 167 655 заражений COVID-19. От последствий болезни умерли 21 046 человек, а 886 248 вылечились.

  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что коронавирусом в нашей стране стали чаще болеть молодые люди, а жертвами пандемии стали 15 детей.

  • Врачи из Израиля пришли к выводу, что после вакцины против коронавируса от компаний Pfizer/BioNTech вырабатывается больше антител, чем после перенесенной болезни.

Статистика пандемии в Украине
Данные о пандемии из областей Украины
График заболеваемости коронавирусом
Главное за 20 января:

  • По данным Университета Хопкинса (США), от пандемии в мире скончались 2 054 560 человека, а заразились инфекцией 96 120 244. Список стран-лидеров выглядит так:

    1. США 401 586 / 24 247 006

    2. Бразилия 211 491 / 8 573 864

    3. Индия 152 556 / 10 581 823

    4. Мексика 142 832 / 1 649 502

    5. Британия 91 643 / 3 476 804

    6. Италия 83 157 / 2 400 598

    7. Франция 71 482 / 2 996 784

    8. Россия 65 632 / 3 574 330

    9. Иран 56 973 / 1 342 134

    10. Испания 54 173 / 2 370 742

  • В США число жертв пандемии превысило 400 тысяч.

  • В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля во всем мире и призвали усилить ограничительные меры.

  • К лету Европейский союз планирует вакцинировать 70% взрослого населения.

  • В Китае обнаружили 103 новых случая коронавируса в активной форме и 58 – в бессимптомной.

  • В Германии продлили карантин до 14 февраля и ужесточили меры безопасности из-за COVID-19. Теперь люди обязаны надевать маски в транспорте и магазинах.

  • В Минздраве выразили надежду на то, что ситуация с COVID-19 в 2021 году не будет такой тяжелой, как в 2020-м, и карантинные ограничения можно будет ослабить.

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