В ВОЗ заговорили о выходе пандемии COVID-19 из-под контроля и 100 тысяч смертей в неделю

Ситуация с пандемией коронавируса в мире выходит из-под контроля, а поэтому странам необходимо усилить ограничительные меры. К тому же, вскоре статистика смертности может достигнуть показателя в 100 тыс. человек за неделю.

Такие предупреждения озвучили ведущий эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, а также директор офиса ВОЗ в Северной и Южной Америке Карисса Этьєн. Так, слова Райана процитировали на официальной странице ООН в Twitter.

"Ожидается, что в ближайшее время глобальная смертность от COVID-19 превысит 100 000 в неделю (по сравнению с более чем 93 000 смертельных исходов, зарегистрированных на прошлой неделе)", – сказано в сообщении.

В свою очередь, Этьен призвала всех соблюдать социальную дистанцию и носить маски, передает CNBC. Ведь тенденция потери контроля над заболеваемостью коронавирусом наблюдается не только в странах Северной и Южной Америки, но и по всей планете в целом.

"Наш регион и наш мир не в состоянии контролировать коронавирус. В очень многих местах государственная политика несовместима с серьезностью ситуации", – выразила она обеспокоенность.

Эксперт добавила, что особенно ситуация ухудшилась в последние несколько недель. Ведь многие страны сталкиваются с ограниченными возможностями больниц и нехваткой дополнительного кислорода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что мир оказался на пороге "катастрофического морального падения" из-за неравномерного распределения вакцин против COVID-19 между странами. Он возмутился тем, что богатые страны скупают вакцину десятками миллионов доз, тогда как бедные получают их в мизерном количестве.