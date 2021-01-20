Радуцкий, промолчав о VIP-прививках, объявил о создании реестра вакцинированных
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Михаил Радуцкий анонсировал создание в Украине реестра вакцинированных против коронавируса людей. Кроме этого, еще и возможное введение электронных паспортов вакцинации.
Об этом нардеп от "Слуги народа" заявил в видео, опубликованном на Facebook-странице партии. И это на фоне скандала в стране о подпольных прививках для "избранных", в котором фигурирует и его имя (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
По словам "слуги", реестр вакцинированных нужен по "очень многим причинам", в частности:
для того, чтобы следить за количеством провакцинированных;
для отслеживания осложнений, которые могут возникнуть после получения инъекции;
и для возможности выдачи электронных паспортов тем, кто получил прививку.
Радуцкий заверил, что в первую очередь и бесплатно в стране будут вакцинировать медицинских работников, работающих с больными COVID-19, экстренной медицинской помощи. На втором этапе прививки получат другие медики, работники соцслужб, военные в зоне ООС, к которым на третьем этапе присоединятся и пожилые люди.
"Чем больше будет поступать вакцин в Украину, тем дальше будет расширяться этот список. Будет создан реестр вакцинированных. Минздрав разрабатывает и реестр для отслеживания осложнений, которые могут возникнуть после получения прививки", – отметил "слуга".
Напомним:
глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались против COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5 тыс. Евро.
Перевозки контрабандного препарата компаний Pfizer и BioNTech могла организовать израильская фирма TLV.
Сотрудница этой компании подтвердила, что на базе учреждения подпольно делали прививки.
OBOZREVATEL в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML расследует преступную схему вакцинации "избранных".
По словам Бродского, премьер-министр Денис Шмыгаль и нардеп Михаил Радуцкий должны сделать анализ на антитела к коронавируса, чтобы подтвердить отсутствие тайной вакцинации.
Еще подробнее о вакцинах для "избранных" и провале украинской власти Бродский рассказал в интервью журналистке Наталье Влащенко, где он также затронул другие главные скандалы страны.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов объяснил, как в Украину могли ввезти контрабандную вакцину для VIPов.