Радуцкий, промолчав о VIP-прививках, объявил о создании реестра вакцинированных

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Михаил Радуцкий анонсировал создание в Украине реестра вакцинированных против коронавируса людей. Кроме этого, еще и возможное введение электронных паспортов вакцинации.

Об этом нардеп от "Слуги народа" заявил в видео, опубликованном на Facebook-странице партии. И это на фоне скандала в стране о подпольных прививках для "избранных", в котором фигурирует и его имя (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

По словам "слуги", реестр вакцинированных нужен по "очень многим причинам", в частности:

для того, чтобы следить за количеством провакцинированных;

для отслеживания осложнений, которые могут возникнуть после получения инъекции;

и для возможности выдачи электронных паспортов тем, кто получил прививку.

Радуцкий заверил, что в первую очередь и бесплатно в стране будут вакцинировать медицинских работников, работающих с больными COVID-19, экстренной медицинской помощи. На втором этапе прививки получат другие медики, работники соцслужб, военные в зоне ООС, к которым на третьем этапе присоединятся и пожилые люди.

"Чем больше будет поступать вакцин в Украину, тем дальше будет расширяться этот список. Будет создан реестр вакцинированных. Минздрав разрабатывает и реестр для отслеживания осложнений, которые могут возникнуть после получения прививки", – отметил "слуга".

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов объяснил, как в Украину могли ввезти контрабандную вакцину для VIPов.