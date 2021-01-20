В Австрии разгорелся скандал из-за внеочередной вакцинации чиновников

В Австрии власти начали расследование о нарушении очереди на вакцинацию против коронавируса сразу в нескольких городах и регионах.

Как сообщает APA, подобные случаи были зафиксированы в Форарльберге, Тироле, Каринтии, Верхней Австрии, Нижней Австрии и Вене. Там остатки вакцины во время первого этапа иммунизации вводили мэрам, чиновникам, представителям общин и членам их семей.

Однако в первую очередь вакцина должна была вводиться австрийцам, которые старше 80 лет или работают в лечебных учреждениях.

В Министерстве здравоохранения страны уже отреагировали на скандал и признали, что речь идет о серьезных нарушениях. Чиновники отметили, что координаторы прививочной кампании в каждом регионе, а также те, кто ее собственно проводит не должны отступать от утвержденной процедуры.

В частности, в ведомстве настояли, чтобы каждое учреждение здравоохранения заранее рассчитывало потребность в вакцине, согласно деления населения на приоритетные категории.

"Если же вакцина остается по непредсказуемым причинам – например, в случае острой болезни человека, которому нужно сделать прививки, – должен быть список ожидания с другими людьми, которые могут быть вакцинированы", – отметили в Минздраве Австрии.

Напомним, ранее такая же ситуация возникла в Польше. Там прививки без права на первоочередную вакцинацию получили звезды и политики. Таким образом, они лишили шанса на своевременную иммунизацию людей преклонного возраста, педагогов, полицейских и прочих.

В конце концов все закончилось наложением штрафа на Варшавский медицинский университет в размере 250 000 злотых (примерно $67,5 тыс). Именно он проводил незаконную вакцинацию чиновников и известных людей.

Между тем в Словакии ввели штрафы в 10 тыс. евро для медучреждений, которые будут нарушать алгоритм вакцинационной кампании и делать прививки лицам вне очереди.

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