В Австрии разгорелся скандал из-за внеочередной вакцинации чиновников
В Австрии власти начали расследование о нарушении очереди на вакцинацию против коронавируса сразу в нескольких городах и регионах.
Как сообщает APA, подобные случаи были зафиксированы в Форарльберге, Тироле, Каринтии, Верхней Австрии, Нижней Австрии и Вене. Там остатки вакцины во время первого этапа иммунизации вводили мэрам, чиновникам, представителям общин и членам их семей.
Однако в первую очередь вакцина должна была вводиться австрийцам, которые старше 80 лет или работают в лечебных учреждениях.
В Министерстве здравоохранения страны уже отреагировали на скандал и признали, что речь идет о серьезных нарушениях. Чиновники отметили, что координаторы прививочной кампании в каждом регионе, а также те, кто ее собственно проводит не должны отступать от утвержденной процедуры.
В частности, в ведомстве настояли, чтобы каждое учреждение здравоохранения заранее рассчитывало потребность в вакцине, согласно деления населения на приоритетные категории.
"Если же вакцина остается по непредсказуемым причинам – например, в случае острой болезни человека, которому нужно сделать прививки, – должен быть список ожидания с другими людьми, которые могут быть вакцинированы", – отметили в Минздраве Австрии.
Напомним, ранее такая же ситуация возникла в Польше. Там прививки без права на первоочередную вакцинацию получили звезды и политики. Таким образом, они лишили шанса на своевременную иммунизацию людей преклонного возраста, педагогов, полицейских и прочих.
В конце концов все закончилось наложением штрафа на Варшавский медицинский университет в размере 250 000 злотых (примерно $67,5 тыс). Именно он проводил незаконную вакцинацию чиновников и известных людей.
Между тем в Словакии ввели штрафы в 10 тыс. евро для медучреждений, которые будут нарушать алгоритм вакцинационной кампании и делать прививки лицам вне очереди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее глава редакционного совета OBOZREVATEL и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что в Украине некоторые из украинских политиков также тайно вакцинировались против COVID-19 вне очереди. Это обошлось им в 2,5-3 тысячи евро.
Одним из организаторов подпольной кампании назван глава Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман. Что касается места проведения процедур, то им стала клиника "Медиленд".
Впоследствии стало известно, что контрабандный препарат мог попасть в Украину при содействии израильской компании TLV, которая якобы занимается медицинским туризмом.
К тому же, вакцина, ввезенная в Украину, вполне могла быть гуманитарной помощью для Палестины.
По словам Бродского, подпольная вакцинация чиновников от коронавируса в Украине может оказаться биологической диверсией.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что украинские правоохранители уже зарегистрировали уголовное производство по поводу подпольной вакцинации от коронавируса.