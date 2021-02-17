Хроника коронавируса в Украине и мире на 17 февраля: в ВОЗ заговорили о третьей волне пандемии
По состоянию на вторник, 16 февраля, коронавирус в Украине и мире поразил уже 109 млн человек. Поэтому во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что пандемия может пойти третьей волной, если люди будут игнорировать ограничительные меры.
Напомним, жертвами COVID-19 стали уже 2,4 млн жителей Земли, выздоровели от болезни 84,8 млн зараженных. За последние сутки на планете зафиксировали 342 тыс. новых фактов инфицирования. Больше всего их выявили в США (+63 тыс.), Бразилии (+55 тыс.) и Франции (+19 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
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