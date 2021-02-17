Хроника коронавируса в Украине и мире на 17 февраля: в ВОЗ заговорили о третьей волне пандемии

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Коронавирус в мире

По состоянию на вторник, 16 февраля, коронавирус в Украине и мире поразил уже 109 млн человек. Поэтому во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что пандемия может пойти третьей волной, если люди будут игнорировать ограничительные меры.

Напомним, жертвами COVID-19 стали уже 2,4 млн жителей Земли, выздоровели от болезни 84,8 млн зараженных. За последние сутки на планете зафиксировали 342 тыс. новых фактов инфицирования. Больше всего их выявили в США (+63 тыс.), Бразилии (+55 тыс.) и Франции (+19 тыс.).

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Главное за 17 февраля:

  • Французская компаним BioSerenity заявила о создании одноразовой маски, которая способна уничтожать любые вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем, включая коронавирус.

  • ВОЗ заявила, что "британский" штамм коронавируса обнаружен уже в 94 странах. Только за последнюю неделю он проник в еще восемь государств.

  • Американская фармацевтическая компания Moderna ускоряет процесс поставки вакцин от коронавируса в США. Всего договорились о закупке 300 миллионов доз для вакцинации 150 млн американцев.

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