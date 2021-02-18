Ученые обнаружили гибридный штамм коронавируса, пандемия может войти в новую фазу

Исследователи обнаружили гибридный штамм коронавируса, который мог возникнуть в результате слияния британского и калифорнийского вариантов.

Его обнаружила доктор Бетт Корбер из Лос-Аламосской национальной лаборатории США и рассказала об этом во время конференции Нью-Йорской академии наук, пишет New Scientist.

Издание подчеркивает, что в последовательности генома есть характерные признаки того, что это рекомбинация двух разных вариантов COVID-19.

Под рекомбинацией имеется ввиду эволюционная способность двум тесно связанным вирусам смешивать и объединять свои геномы в новых комбинациях. В отличии от обычной мутации, когда изменение только одно, в данном случае идет о многих изменениях.

Пока специалистам мало что известно о вероятном гибриде. Также нет данных о заразности нового вида. Сейчас зафиксирован один случай заражения этой версией вируса.

New Scientist уточняет, что, если данные о происхождении нового вируса подтвердятся, то он станет первым гибридом, выявленным за время пандемии.

"Это может сигнализировать о новой фазе пандемии из-за появления большего количества гибридных штаммов", – сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что новые разновидности коронавируса (южноафриканский, британский и бразильский) заставили европейские станы принимать более радикальные меры для защиты своих граждан. В частности, закрывать границы и не спешить отменять комендантский час.