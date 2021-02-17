Во Франции создали маску, которая может уничтожать коронавирус

Французская компания BioSerenity, которая занимается производством защитных масок, заявила, что новый образец ее продукции якобы сможет не только фильтровать воздух, но и обеззараживать его от COVID-19.

Как сообщает BFMTV, "убийцей" возбудителя болезни должен стать специальный текстильный слой. Новая маска является одноразовой и рассчитана на четыре часа ношения. В ее разработке принимали участие ученые из университетской клиники Лилля, а также компаний Inserm и CNRS.

В целом маска состоит из четырех слоев. Один из них обработан веществом, якобы способным убивать бактерии и вирусы. Он действует на патоген как некий блокатор. Достичь такого эффекта позволили две специальные молекулы циклодекстрина и четвертичного аммиака.

Проведенные исследования показали снижение уровня вируса на 99,9% менее чем за пять минут и на 99,96% менее чем за два часа, подчеркнул профессор медицинского факультета Лилля Николас Бланшмейн.

Еще одна полезная функция таких масок, утверждают разработчики, – это снижение риска распространения коронавируса через медицинские отходы. Ведь их свойства позволяют провести обеззараживание перед тем, как защитное средство будет выброшено.

При текущей производственной мощности в миллион масок BioSerenity установила цены в размере 1,49 евро за маску FPP и 0,44 евро за хирургическую версию, которая должна поступить в продажу в конце февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Японии пришли к выводу, что черный, зеленый, жареный зеленый чай и улун способны убивать коронавирус в слюне.

А ученые университета Бурса Улудаг (Турция) создали назальный спрей под названием Genoxyn, который якобы может уничтожить коронавирус лишь за одну минуту.