Во Франции создали маску, которая может уничтожать коронавирус

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
4,8 т.
Защитная маска

Французская компания BioSerenity, которая занимается производством защитных масок, заявила, что новый образец ее продукции якобы сможет не только фильтровать воздух, но и обеззараживать его от COVID-19.

Как сообщает BFMTV, "убийцей" возбудителя болезни должен стать специальный текстильный слой. Новая маска является одноразовой и рассчитана на четыре часа ношения. В ее разработке принимали участие ученые из университетской клиники Лилля, а также компаний Inserm и CNRS.

В целом маска состоит из четырех слоев. Один из них обработан веществом, якобы способным убивать бактерии и вирусы. Он действует на патоген как некий блокатор. Достичь такого эффекта позволили две специальные молекулы циклодекстрина и четвертичного аммиака.

Проведенные исследования показали снижение уровня вируса на 99,9% менее чем за пять минут и на 99,96% менее чем за два часа, подчеркнул профессор медицинского факультета Лилля Николас Бланшмейн.

Еще одна полезная функция таких масок, утверждают разработчики, – это снижение риска распространения коронавируса через медицинские отходы. Ведь их свойства позволяют провести обеззараживание перед тем, как защитное средство будет выброшено.

При текущей производственной мощности в миллион масок BioSerenity установила цены в размере 1,49 евро за маску FPP и 0,44 евро за хирургическую версию, которая должна поступить в продажу в конце февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Японии пришли к выводу, что черный, зеленый, жареный зеленый чай и улун способны убивать коронавирус в слюне.

А ученые университета Бурса Улудаг (Турция) создали назальный спрей под названием Genoxyn, который якобы может уничтожить коронавирус лишь за одну минуту.

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