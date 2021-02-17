Статистика коронавируса в Украине изменилась: в лидерах одна область

В Украине выявили еще 4286 инфицирований COVID-19 и на утро 17 февраля количество всех заражений выросло до 1 280 904. Болезнь поразила еще 304 ребенка и 329 медиков.

Жертвами коронавируса стали 24 689 граждан (+147), однако 1 128 895 украинцев победили его (+5927). Данные за сутки обнародовали глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в Facebook, а также сайт СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 646, Черновицкой – 386, г. Киев – 366, на Винниччине – 351 и Закарпатье – 275. Сразу 2330 человек были госпитализированы в стране.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 366 случаев;

Винницкая область – 351 случай;

Волынская область – 117 случаев;

Днепропетровская область – 137 случаев;

Донецкая область – 98 случаев;

Житомирская область – 118 случаев;

Закарпатская область – 275 случаев;

Запорожская область – 149 случаев;

Ивано-Франковская область – 646 случаев;

Киевская область – 185 случаев;

Кировоградская область – 52 случая;

Луганская область – 51 случай;

Львовская область – 183 случая;

Николаевская область – 47 случаев;

Одесская область – 186 случаев;

Полтавская область – 77 случаев;

Ривненская область – 139 случаев;

Сумская область – 67 случаев;

Тернопольская область – 122 случая;

Харьковская область – 243 случая;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 198 случаев;

Черкасская область – 44 случая;

Черновицкая область – 386 случаев;

Черниговская область – 34 случая.

В официальной статистике от Минздрава и Совета нацбезопасности и обороны отсутствует информация о заболеваемости COVID-19 на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.

В течение суток в Украине осуществили 64 842 тестирования: 25 782 методом ПЦР и 16 647 методом ИФА, а также 22 413 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии было проведено 6 596 588 ПЦР-тестирований.

Напомним: министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что первую прививку против коронавируса в Украине сделают уже на этой неделе.

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