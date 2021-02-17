Статистика коронавируса в Украине изменилась: в лидерах одна область
В Украине выявили еще 4286 инфицирований COVID-19 и на утро 17 февраля количество всех заражений выросло до 1 280 904. Болезнь поразила еще 304 ребенка и 329 медиков.
Жертвами коронавируса стали 24 689 граждан (+147), однако 1 128 895 украинцев победили его (+5927). Данные за сутки обнародовали глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в Facebook, а также сайт СНБО.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 646, Черновицкой – 386, г. Киев – 366, на Винниччине – 351 и Закарпатье – 275. Сразу 2330 человек были госпитализированы в стране.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 366 случаев;
Винницкая область – 351 случай;
Волынская область – 117 случаев;
Днепропетровская область – 137 случаев;
Донецкая область – 98 случаев;
Житомирская область – 118 случаев;
Закарпатская область – 275 случаев;
Запорожская область – 149 случаев;
Ивано-Франковская область – 646 случаев;
Киевская область – 185 случаев;
Кировоградская область – 52 случая;
Луганская область – 51 случай;
Львовская область – 183 случая;
Николаевская область – 47 случаев;
Одесская область – 186 случаев;
Полтавская область – 77 случаев;
Ривненская область – 139 случаев;
Сумская область – 67 случаев;
Тернопольская область – 122 случая;
Харьковская область – 243 случая;
Херсонская область – 15 случаев;
Хмельницкая область – 198 случаев;
Черкасская область – 44 случая;
Черновицкая область – 386 случаев;
Черниговская область – 34 случая.
В официальной статистике от Минздрава и Совета нацбезопасности и обороны отсутствует информация о заболеваемости COVID-19 на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.
В течение суток в Украине осуществили 64 842 тестирования: 25 782 методом ПЦР и 16 647 методом ИФА, а также 22 413 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии было проведено 6 596 588 ПЦР-тестирований.
Напомним: министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что первую прививку против коронавируса в Украине сделают уже на этой неделе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Ивано-Франковской области зафиксирована вспышка коронавируса. В центральной горклинической больнице сейчас уже заняты все кровати, более того, пациенты там лежат даже в коридорах, столовых и кабинетах медиков.
В общем область с 4 февраля занимает первое место среди других регионов Украины по суточному приросту больных COVID-19.
Из-за вспышки этой инфекции на Прикарпатье президент Владимир Зеленский собрал специальное совещание, а главный санврач Виктор Ляшко срочно отправился в регион.