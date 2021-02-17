Коронавирусом в Киеве заразились еще более 300 человек за сутки

На утро 17 февраля в Киеве выявили еще 366 заражений коронавирусом. Общее количество случаев достигло уже 132 834.

Столица вновь оказалась в лидерах по суточному приросту больных. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики с сайта СНБО и те, которые предоставил мэр Виталий Кличко в Telegram-канале.

Среди новых больных:

222 женщины в возрасте от 19 до 87 лет;

127 мужчин от 18 до 89 лет

10 девочек от 4 до 15 лет;

7 мальчиков от 4 до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 88, Деснянском – 85 и Днепровском – 52. Кроме этого, были госпитализированы еще 45 больных.

От последствий COVID-19 умерли 2546 жителей города (+14).Однако 89 427 человек эту болезнь преодолели, из них 1050 за минувшие сутки, что больше, чем накануне.

В Киевской области в течение прошлых суток подтвердили еще 185 заражений коронавирусом, поэтому в целом в регионе их насчитывается уже 72 224.

Здесь болезнь привела к смерти 1198 человек (+6), зато вылечились 65 603 (+448).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине коронавирус ускорился на Ивано-Франковщине. В этом регионе уже вторые сутки фиксируют более 600 больных.