На Ивано-Франковщине – вспышка коронавируса: пациенты лежат в коридорах, столовых и кабинетах врачей

В Ивано-Франковской области зарегистрирована вспышка заболеваемости коронавируcом, в центральной городской клинической больнице заняты все кровати: пациенты лежат в коридорах, столовых и кабинетах врачей.

Об этом 16 февраля в ходе оперативного совещания у мэра Ивано-Франковска заявила начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко. В городской клинической больнице №1 заполнено около 80% коек для больных COVID-19, уточнила она.

По словам чиновницы, 15 февраля в центральную больницу госпитализировали 95 пациентов, из них 79 – с пневмониями. В реанимации находилось 16 пациентов, на кислородной терапии – 89.

Медики уже развернули дополнительные койко-места на двух этажах городского перинатального центра, сказала Бойко. Тут есть отдельный вход, помещение и профессиональный медперсонал.

В городской клинической детской больнице на указанную дату находились 83 пациента, из них 3 детей – в реанимации, подчеркнула она.

По информации главы городского управления здравоохранения, на середину февраля в регионе было подтверждено 1389 случаев коронавирусной инфекции, в январе – 1353.

По данным сайта СНБО, на 16 февраля в Ивано-Франковской области за сутки зарегистрирован 621 новый случай болезни. Всего с начала эпидемии количество заболевших в области составило 55 854 человека, умерло 1 058, выздоровели – 45 457.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки коронавируса на Прикарпатье президент Владимир Зеленский собрал совещание, а главный санврач Украины Виктор Ляшко срочно отправился в регион.