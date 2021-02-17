Степанов рассказал, когда и чем в Украине начнут вакцинировать от коронавируса

В Украине вакцинация от коронавируса должна начаться до конца этой недели сразу же после поставки 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca из Индии.

Об этом в среду, 17 февраля, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире канала "Украина24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Там только вопросы самой логистики, отгрузки непосредственно из Индии, фрахт самолета. Занимается этим компания Crown Agents, но мы постоянно находимся на связи с Serum Institute (производитель вакцины AstraZeneca в Индии – Ред.)", – сказал министр.

Степанов отметил, что сейчас важнее не то, когда будет сделана первая прививка, а как быстро потом пройдет первая волна вакцинации.

"Мы должны понять, что COVID в ближайшее время никуда не денется и после того, как будет сделана первая прививка, через полгода, девять месяцев – в зависимости от вакцины – нужно будет делать вторую прививку обязательно", – отметил Степанов.

При этом платформа COVAX сообщила о том, что 117 тыс. доз вакцины Pfizer из-за бюрократических процедур придут в Украину с задержкой. Поставка препарата ожидается уже в конце февраля.

Напомним, понедельник, 15 февраля, в Украине не началась вакцинация против COVID-19 препаратом компании Pfizer, так как не были подписаны соответствующие документы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАБУ заявили, что их дело по вакцинам от COVID-19 не помешает закупкам.