Глава Черновицкой ОГА забил тревогу из-за угрожающей ситуации с COVID-19. Видео

Ситуация с распространением коронавируса в Черновцах и области является угрожающей.

Об этом заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook вечером в среду, 17 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ежедневно [растет] количество лиц, у которых диагностируют коронавирусную болезнь – у нас оно уже 400 человек", – сказал он.

Глава ОГА отметил, что в области еще не было такого, чтобы ежедневно госпитализировали более 100 человек с коронавирусом.

"Такая высокая нагрузка на медсистему области впервые от начала пандемии", – подчеркнул он.

Осачук сказал, что в регионе есть несколько "горячих точек" распространения болезни, в частности, в областном центре.

Он добавил, что комиссии призвали местную власть на две недели запретить очную форму обучения в школах и вузах. Решение об этом должны принимать на местах.

Осачук указал, что COVID-19 является волнообразной болезнью. "Сейчас поднимается эта волна", – сказал он.

Глава ОГА указал, что критическая ситуация сложилась в городских больницах. Мы должны заботиться о том, чтобы наши врачи не болели... Такого количества детей в больницах... у нас никогда не было", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области из-за увеличения количества госпитализированных с COVID-19 откроют первый в Украине временный госпиталь для лечения инфицированных.