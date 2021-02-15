Хроника коронавируса в Украине и мире на 15 февраля: Ухань заподозрили в экспериментах на летучих мышах до пандемии
По состоянию на понедельник, 15 февраля, коронавирус в Украине и мире поразил 109, 3 млн человек. Из-за болезни умерли 2,4 млн жителей Земли. Тем временем стало известно, что Уханьский институт вирусологии перед началом пандемии якобы занимался разведением летучих мышей для экспериментов, связанных с COVID-19.
Напомним, что за прошлые сутки во всех странах было выявлено более 290 тыс. новых случаев инфицирования и свыше 6 тыс. смертей. Рекордсменами по приросту заражений стали США (+64 тыс.), Бразилия (+23 тыс.) и Франция (+16 тыс.). Побороть болезнь во всем мире удалось уже 81,4 млн человек.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждено 1 271 143 случаев заражения, из-за инфекции погибли 24 330 человек, 1 114 301 больному удалось выздороветь.
В клинике Клагенфурта, Австрия, отметили положительный эффект применения медицинского каннабиса в лечении пациентов с коронавирусом.
Ученые установили, что у большинства людей, заболевших коронавирусом, симптомы отсутствуют. Они проявляются лишь у 13-18%.
Комиссия ВОЗ, которая посетила китайский город Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, пришла к выводу, что первоначальная вспышка болезни там в конце 2019 была куда больше, чем считалось прежде.
По данным Университета Хопкинса (США), от коронавируса в мире скончались 2 398 866 человек, а заразились 108 782 607.
1. США 485 304 / 27 638 748
2. Бразилия 239 245 / 9 834 513
3. Мексика 173 771 / 1 988 695
4. Индия 155 642 / 10 904 940
5. Британия 117 387 / 4 049 920
6. Италия 93 577 / 2 721 879
7. Франция 80 961 / 3 467 884
8. Россия 78 825 / 4 026 506
9. Германия 65 016 / 2 341 744
10. Испания 64 747 / 3 056 035
Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила, что информацию о том, что якобы в мясе тунца содержатся вещества, которые могут бороться с коронавирусом, следует рассматривать как миф.