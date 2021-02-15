Хроника коронавируса в Украине и мире на 15 февраля: Ухань заподозрили в экспериментах на летучих мышах до пандемии

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
7,5 т.
Пандемия коронавируса в мире

По состоянию на понедельник, 15 февраля, коронавирус в Украине и мире поразил 109, 3 млн человек. Из-за болезни умерли 2,4 млн жителей Земли. Тем временем стало известно, что Уханьский институт вирусологии перед началом пандемии якобы занимался разведением летучих мышей для экспериментов, связанных с COVID-19.

Напомним, что за прошлые сутки во всех странах было выявлено более 290 тыс. новых случаев инфицирования и свыше 6 тыс. смертей. Рекордсменами по приросту заражений стали США (+64 тыс.), Бразилия (+23 тыс.) и Франция (+16 тыс.). Побороть болезнь во всем мире удалось уже 81,4 млн человек.

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Пандемия коронавируса в мире
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Коронавирус в Украине
Карта коронавируса в Украине
Главное за 15 февраля:

  • По данным Университета Хопкинса (США), от коронавируса в мире скончались 2 398 866 человек, а заразились 108 782 607.

    1. США 485 304 / 27 638 748

    2. Бразилия 239 245 / 9 834 513

    3. Мексика 173 771 / 1 988 695

    4. Индия 155 642 / 10 904 940

    5. Британия 117 387 / 4 049 920

    6. Италия 93 577 / 2 721 879

    7. Франция 80 961 / 3 467 884

    8. Россия 78 825 / 4 026 506

    9. Германия 65 016 / 2 341 744

    10. Испания 64 747 / 3 056 035

  • Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила, что информацию о том, что якобы в мясе тунца содержатся вещества, которые могут бороться с коронавирусом, следует рассматривать как миф.

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