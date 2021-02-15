Мясо тунца поможет преодолеть COVID-19? Врач опровергла фейк

Информацию о том, что якобы в мясе тунца содержатся вещества, которые могут бороться с коронавирусом, следует рассматривать как миф.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. "Я думаю, что это на сегодня надо рассматривать как миф, потому что, даже если и проводятся такие исследования, то еще мало времени, чтобы они подтвердились как доказательные", – подчеркнула она.

Так медик прокомментировала результаты исследования, проведенного в Бохайском университете (Китай). Ученые пришли к выводу, что в мышечных волокнах этой рыбы содержится пептид,который может разрушать COVID-19.

Врач также прокомментировала еще одно распространенное мнение о том, что якобы людям, которые переболели коронавирусом или которые были вакцинированы, не обязательно придерживаться санитарных правил, в частности, носить защитную маску.

"Мне трудно это понять, потому что, чтобы снимать эти ограничения, надо знать статус человека, насколько у него есть защитный титр антител, который может доказывать, что человек защищен. А делать это можно, проводя лабораторные исследования, которые стоят немало", – объяснила Мухарская.

Таким образом, по ее мнению, до окончания пандемии санитарных правил должны придерживаться все без исключения. "Пока в мире идет пандемия, а у нас эпидемия, любой человек должен рассматриваться как тот, кто теоретически может быть носителем вируса. Мероприятия, чтобы защитить себя и окружающих, надо соблюдать".

"Еще слишком рано расслабляться. Здесь надо понимать, что поддержка оптимистичных заявлений (президента Украины Владимира Зеленского на форуме по коронавирусу, – Ред.) лежит также в поле соблюдение всех необходимых противоэпидемических мероприятий", – подытожила она.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине мошенники начали печатать фейковые прививочные паспорта от COVID-19. Желающих воспользоваться их услугами оказалось очень много.