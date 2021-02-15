В Черновцах вспышка коронавируса, местные власти заявили о подготовке плана 'Б'

На Буковине зарегистрировали четыре вспышки коронавируса, наибольший прирост больных зафиксирован в Черновцах – город готовится к возможному введению плана "Б".

Об этом заявила заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак на своей странице в Facebook. Это делается на фоне рекордного количества госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в регионе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По информации пресс-службы ОГА, 14 февраля в Черновицкой области выявлено 225 новых случаев болезни. Общее количество больных в регионе составило 48 798 человек.

В Черновцах из-за роста заболеваемости COVID-19 на минувшей неделе развернули 40 дополнительных коек, а сейчас город готовится внедрять план "Б", уточнила Гусак. В частности, возможно обустройство коек для пациентов с коронавирусом в одном из корпусов детской больницы.

"Уже исчерпываются возможности городских больниц", – заявила чиновница.

"Неделя был знаковой, потому что за последний "ковидний" год мы имели исторический момент – в сутки у нас было 114 госпитализаций. Такого никогда не было, именно пациентов больных и с подозрением на COVID", – сказала она.

Всего в области зафиксировали четыре вспышки коронавируса: в Черновцах, Кицманском, Заставновском и Сторожинецком районах.

По словам заместителя главы ОГА, обострение эпидситуции было прогнозируемым: в двух из указанных районов "люди на праздники пренебрегали с дистанцией и элементарными правилами".

"Когда есть некая совокупность людей, которые очень хорошо повеселились, дальше идут в свои семьи, из семей переносят (инфекцию, – ред.) в открытые сады и школы. Из школ и садиков переносим в другие семьи, в частности в наши рабочие коллективы. Сейчас эпидемиологам очень сложно работать, потому что мы уже на той стадии, когда трудно проследить цепь (заражений, – ред.)", – сказала чиновница.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине на утро 15 февраля количество случаев коронавируса возросло на 2 332 и достигло уже 1 273 475. За минувшие сутки болезнь унесла жизни еще 62 украинцев.

Всего с начала пандемии от последствий COVID-19 умерли 24 392 гражданина Украины, 1 116 779 вылечились