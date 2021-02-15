В Перу министр подала в отставку из-за вакцинации от COVID-19 вне очереди
Министр иностранных дел Перу Элизабет Астете подала в отставку после признания в том, что она ввела первую дозу вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm до клинических испытаний и начала национальной программы иммунизации.
Как сообщает агентство ANDINA, в декабре-январе Астете контактировала с официальными лицами, тесты на COVID-19 которых дали положительные результаты, это побудило ее сделать прививку.
"Я осознаю, какую серьезную ошибку совершила, и поэтому решила не принимать вторую дозу вакцины. По изложенным причинам я подала президенту заявление об отставке", – написала она в Twitter.
Накануне президент Перу Франсиско Сагасти заявил, что принял отставку министра здравоохранения Пилар Маццетти из-за скандала вокруг экс-президента Мартина Вискарры, который также был вакцинирован еще находясь у власти.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов первым в стране сделать прививку от коронавируса, однако считает, что это не правильно.
Он отметил, что готов вакцинироваться в прямом эфире.