Коронавирус снова ударил по Киеву и области: заразились еще почти 400 человек

В Киеве и области за сутки подтвердили еще 382 случая коронавируса. Регион попал в пятерку лидеров по количеству выявленных заражений.

Об этом свидетельствуют данные официальной статистики, которые обновил сайт Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Согласно им, в столице диагностировали 211 заражений COVID-19, из-за чего общее количество выросло до 132 160. От последствий вируса умерли еще семь человек, а всего с начала пандемии – 2521.

Зато 87 439 жителей Киева победили недуг (+439). Сейчас активными больными в городе остаются примерно 42,2 тысячи человек.

В Киевской области в течение последних суток выявили 171 заражение коронавирусом, а всего здесь диагностировано 71 903 случая.

COVID-19 унес жизни 1185 (+2) жителей региона, однако 64 781 человек его поборол (+103). Активными больными, согласно официальным данным, в области являются 5937 граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украину собираются по-новому разделить на карантинные зоне. В Минздраве рассказали о критериях, по которым регионы будут попадать в ту или иную зону.