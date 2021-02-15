Израиль стал мировым лидером по вакцинации: почти 40% взрослых привиты полностью

Около 38% взрослых граждан Израиля (старше 16 лет) уже получили две прививки от коронавируса компании Pfizer.

Как сообщает NEWSru.co.il, полностью вакцинированы около 28% населения страны.

По данным минздрава Израиля на 15 февраля, первую дозу вакцины против COVID-19 получили 3 907 274 человека (около 74 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 2 535 064 человека (около 69 тыс. за последние сутки). Речь идет исключительно о вакцине Pfizer.

В возрастной категории 90+ лет первую дозу вакцины получили 92% граждан, вакцинированы двумя дозами 82%.

В категории 80-89 лет – 89%/82% соответственно, 70-79 лет – 96%/89%, 60-69% лет – 80%/71%, 50-59 лет – 74%/57%, 40-49 лет – 65%/40%, 30-39 лет – 50%/20%, 20-29 лет – 42%/15% и моложе 20 лет (но не младше 16-ти) – 12%/3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле провели исследование влияния прививки Pfizer на протекание коронавирусной болезни. Оно показало, что эта вакцина на 92% снижает риск тяжелых последствий заражения.

Жителей Израиля прививают препаратом от Pfizer еще с декабря 2020 года во всех больницах, клиниках и специально созданных мобильных центрах.

Также известно, что в этой стране вакцины от коронавируса после разморозки пытались доставить к прививочным пунктам как можно быстрее.