В Австрии врачи подтвердили эффективность марихуаны в лечении COVID-19

В клинике Клагенфурта, Австрия, отметили положительный эффект применения медицинского каннабиса в лечении пациентов с коронавирусом.

Так, медики клиники в течение трех недель назначали каннабидиол (CBD) нескольким больным. Изначально дневная доза составляла 200 миллиграммов, затем ее подняли до 300 миллиграммов, пишет Nordbayern.

Как отметил заведующий отделения, препарат способствовал снижению воспаления и положительно действовал на иммунитет.

"Мы увидели, что параметры воспаления в крови снижаются и люди покидают больницу быстрее, чем группа сравнения. CBD поддерживает иммунную систему", – сказал он, добавив, что подобный метод также тестируют в Израиле.

Отметим, ранее в Американской ассоциации легких заявили, что регулярное курение марихуаны повреждает легкие и увеличивает риск заболеть COVID-19. А украинский врач Евгений Комаровский объяснил, что при коронавирусе марихуана не поможет улучшить дыхательные симптомы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что монобольшинство партии уже готовит закон о легализации медицинского каннабиса в Украине.