Дональд Трамп, по сообщениям, отложил план массированного удара по Ирану. Главная причина – у армии заканчиваются Patriot.

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За пять месяцев войны Пентагон израсходовал более 1200 ракет-перехватчиков по четыре миллиона долларов каждая. Запасы критически низки. Три американских солдата погибли в Иордании именно потому, что иранская баллистическая ракета прорвала ПВО во время массированного удара. Председатель Объединённого комитета начальников штабов предупредил: продолжение кампании опасно истощит резервы, необходимые для защиты американских баз по всему региону.

Это хроническая и давно известная проблема. Украина с 2024 года сталкивается с той же нехваткой перехватчиков. Израиль в апреле 2024-го израсходовал ракеты на сотни миллионов долларов за одну ночь отражения иранского удара. Западные союзники годами обсуждают необходимость наращивать производство – и годами производят слишком мало, слишком медленно и слишком дорого.

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Между тем противники двигаются в обратном направлении. Иранский дрон "Шахед" стоит несколько тысяч долларов. Перехватчик Patriot – четыре миллиона. Это не случайная асимметрия, а осознанная стратегия: завалить западную ПВО дешёвыми угрозами до тех пор, пока у неё не закончатся дорогие ответы.

Перестройка западной оборонной промышленности идёт медленнее, чем противники наращивают производство дронов и ракет. Пока эта диспропорция сохраняется, любая затяжная война будет приводить к одному и тому же результату – вне зависимости от того, кто технологически сильнее на бумаге.

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К вопросу о глобальном дефиците средств ПВО. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за минувшую неделю Россия применила против Украины почти 1700 беспилотников, более 1630 авиабомб и 95 ракет различных типов. При этом более половины выпущенных ракет были баллистическими, а для их перехвата требуются специализированные средства ПВО.

Более того, по оценке ISW, с начала июля Россия выпустила по Украине больше баллистических ракет, чем, по имеющимся данным, способна произвести за месяц. По данным украинской стороны, Москва также использовала до двух третей запланированного годового производства ракет "Циркон". Кроме того, в этом месяце Россия запустила больше баллистических ракет, чем составляет её официально оцениваемый месячный объём производства.

Эксперты предполагают, что Москва расходует ранее накопленные запасы. Либо, на фоне глобального дефицита противоракет, России удалось нарастить производство. Как бы то ни было, террористические режимы России и Ирана в полной мере используют уязвимость цивилизованного мира, о которую эксперты обсуждали годами. Причём делают это, судя по всему, согласованно. Ставка на ракетный террор не должна выиграть ни при каких обстоятельствах.