В ВОЗ заявили, что первую вспышку COVID-19 в Ухане не дооценили
Комиссия Всемирной организации здравоохранения, которая посетила китайский город Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, пришла к выводу, что первоначальная вспышка болезни там в конце 2019 была куда больше, чем считалось прежде.
Об этом в интервью CNN заявил руководитель направления расследований делегации ВОЗ Питер Бен Эмбарек рассказал. Он отметил, что первых инфицированных было значительно больше, чем 174, которые озвучивались в официальной версии.
Разница в цифрах объясняется тем, что сначала медики считали только тех, у кого инфекция приводила к тяжелым последствиям. Однако если бы в статистику заболеваемости в Ухане попадали и пациенты с легким течением, то количество инфицированных еще в декабре 2019 года могло достичь не менее 1 тыс. человек.
К тому же Ембарек отметил, что эксперты ВОЗ нашли в китайском городе, откуда пандемия начала распространяться по миру, 13 различных мутаций коронавируса. Все они существовали там в конце 2019 года. Отследив их, ученые смогут определить, как болезнь начала распространяться.
По мнению эпидемиологов, такое количество видоизменений COVID-19 в Ухане свидетельствует о том, что он возник задолго до "официальной" даты вспышки в Ухане.
Как сообщал OBOZREVATEL:
экспедиция ВОЗ во время поездки в Ухань отбросила версию об искусственном происхождении коронавируса из исследовательской лаборатории. Ее члены сначала утверждали, что переносчиком болезни вряд ли могли быть летучие мыши.
Также в ВОЗ предполагали, что первый очаг пандемии мог возникнуть на два месяца раньше, чем считалось до этого, – еще осенью 2019 года.
Согласно альтернативным исследованиям, Уханьский институт вирусологии за 11 месяцев до начала пандемии коронавируса получил патент на специальные клетки для содержания летучих мышей. На животных проводилы научные эксперименты, связанные с COVID-19.