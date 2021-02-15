В ВОЗ заявили, что первую вспышку COVID-19 в Ухане не дооценили

Комиссия Всемирной организации здравоохранения, которая посетила китайский город Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, пришла к выводу, что первоначальная вспышка болезни там в конце 2019 была куда больше, чем считалось прежде.

Об этом в интервью CNN заявил руководитель направления расследований делегации ВОЗ Питер Бен Эмбарек рассказал. Он отметил, что первых инфицированных было значительно больше, чем 174, которые озвучивались в официальной версии.

Разница в цифрах объясняется тем, что сначала медики считали только тех, у кого инфекция приводила к тяжелым последствиям. Однако если бы в статистику заболеваемости в Ухане попадали и пациенты с легким течением, то количество инфицированных еще в декабре 2019 года могло достичь не менее 1 тыс. человек.

К тому же Ембарек отметил, что эксперты ВОЗ нашли в китайском городе, откуда пандемия начала распространяться по миру, 13 различных мутаций коронавируса. Все они существовали там в конце 2019 года. Отследив их, ученые смогут определить, как болезнь начала распространяться.

По мнению эпидемиологов, такое количество видоизменений COVID-19 в Ухане свидетельствует о том, что он возник задолго до "официальной" даты вспышки в Ухане.

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