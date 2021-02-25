Хроника коронавируса в Украине и мире 25 февраля: в Чехии и Польше произошел скачок заражений

По состоянию на четверг, 25 февраля, коронавирус в Украине и мире успел поразить 113 млн человек. При этом в Чехии и Польше зафиксирована новая вспышка заболеваемости – всего за сутки там обнаружили более 12 и 15 тысяч инфицированных.

С начала пандемии преодолеть болезнь удалось 88,7 млн пациентов, а ее жертвами стали 2,5 млн. За предыдущий день в мире было выявлено почти 438 тыс. фактов заражения. Лидерами в списке стран стали США (+75 тыс.), Бразилия (+65 тыс.) и Франция (+31 тыс).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 317 694 случая заражения, из-за инфекции умер 25 461 человек, 11 155 422 больным удалось выздороветь.

Японские исследователи наглядно показали, как COVID-19 распространяется во время разговоров.

На Закарпатье набрал обороты новый виток эпидемии коронавируса. В результате реанимации области переполнены и растет смертность. Кроме того, по словам врачей, в регион из Европы попал новый штамм COVID-19.

По данным Университета Хопкинса (США) от коронавируса в мире скончался 2 495 881 человек, заразились 112 512 610. Самые большие цифры – в таких странах: 1. США 505 803 / 28 334 794 2. Бразилия 249 957 / 10 324 463 3. Мексика 181 809 / 2 052 266 4. Индия 156 567 / 11 030 176 5. Британия 121 979 / 4 156 703 6. Италия 96 666 / 2 848 564 7. Франция 85 473 / 3 721 061 8. Россия 83 044 / 4 153 735 9. Германия 68 936 / 2 416 037 10. Испания 68 468 / 3 170 644