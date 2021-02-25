Ляшко рассказал о состоянии первых привитых против COVID-19 в Украине
Врачи, которые стали первыми украинцами, получившими прививку против коронавируса, после инъекции не имели никаких жалоб и вернулись к работе.
Об этом написал на своей странице в Facebook главный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, он лично позвонил первым вакцинированы медикам.
В частности, речь идет о Евгении Горенко – реаниматологе из Черкасс, Людмиле Бойко – враче мобильной бригады из Винницы и Игоре Кузине – враче, который работает в отделении COVID-19 в Чернигове.
"Стартовала кампания по вакцинации против COVID-19! Пообщался по телефону с медицинскими работниками, которые вакцинировались первыми. Поинтересовался состоянием после прививки – все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу. К миссии быть первыми отнеслись как к своему профессиональному долгу, ведь как никто понимают и ежедневно видят риски, связанные с болезнью", – написал Ляшко.
Он напомнил, что прививочная кампания уже стартовала в Киевской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вакцинация против коронавируса началась в Украине 24 февраля. В первый день кампании прививки получили десятки медиков.
Первым человеком в Украине, которому вкололи препарат, стал врач из Черкасс Евгений Горенко.
Он призвал украинцев не бояться вакцинации, ведь находиться в отделении реанимации для больных коронавирусом гораздо страшнее.
На Киевщине первой среди медиков прививку получила врач из Броваров Татьяна Шульженко.