Британка почти облысела после бессимптомного COVID-19. Фото

45-летняя британка Эбби Рид, которая заразилась COVID-19 в марте 2020 года, почти облысела после болезни.

Это произошло с жительницей города Тотнес, графство Девоншир, передает Daily Mail.

Женщина рассказала, что инфекцию подхватили также двое ее дочерей, у которых были "классические" симптомы COVID-19 – кашель, усталость, одышка. У самой Рид таких проявлений коронавируса не наблюдалось и сперва она даже предположила, что не заразилась болезнью.

Однако вскоре дочь Рид заметила проблемы с волосами матери. "Мои волосы просто выпали большими клочьями. Это было ужасно и очень, очень обидно. Это редко обсуждают. Я чувствовала себя непривлекательной", – призналась британка.

Она рассказала, что ее длинные волосы пришлось укладывать так, чтобы скрывать залысины.

Согласно одному из исследований, добавила Рид, около 22% женщин, заболевших COVID-19, страдают от выпадения волос.

"У меня не произошло полного облысения. Я отделалась двумя залысинами", – уточнила она.

Врач прописал пациентке кортикостероиды местного действия – мазь, которую нужно втирать в место облысения. Лишь шесть месяцев спустя волосы начали медленно отрастать.

Кроме того, женщина изменила диету и отказалась от мучного и молочных продуктов.

"Я почувствовала такое облегчение, когда мои волосы начали расти снова. То, что отросло, похоже на детские волосы, потому что они мягкие и пушистые, и пока они лишь около дюйма [2,54 см] в длину, они не растут быстро", – рассказала Рид.

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