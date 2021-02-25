Степанов назвал количество вакцинированных в Украине за два дня и объяснил, почему не хотят прививаться

Сейчас в Украине вакцинировано 1 179 человек, а сама кампания только набирает обороты, поэтому темпы распространения с каждым днем будут только расти.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". Он также пояснил слишком низкое количество медиков, которые согласились сделать прививку.

Ведущая Наталья Мосейчук заявила, что только в Александровской больнице Киева, которая является главным столичным медучреждением для больных коронавирусом, из 24 сотрудников реанимационного отделения вакцинировались только двое.

В ответ на этом Степанов отметил, что многие врачи переболели и у них уже есть антитела, а вакцинироваться после болезни не рекомендуется ранее, чем через полгода.

При этом министр добавил, что, по данным социологических исследований, лишь около 43% граждан согласны делать бесплатные прививки, а этого очень мало для формирования коллективного иммунитета.

"Минимальный процент, который должен быть в нашей стране – не менее 60. Именно с этой цифры начинается формирование коллективного иммунитета", – пояснил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 24 февраля стартовала кампания по вакцинации. В этот день сделали 159 прививок против COVID-19 первой дозой препарата. В четверг, 25 февраля, в регионах страны продолжилась вакцинация.

На первом этапе в Украине используется препарат CoviShield из Индии. Что известно об этой вакцине и ее эффективности – читайте здесь.