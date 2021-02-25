Коронавирус в Украине ускорился: в пяти регионах более 600 больных за сутки

В течение суток в Украине диагностировали 8147 случаев коронавируса, еще 2770 украинцев попали в больницы. Общее же количество заражений на утро 25 февраля составило 1 325 841.

Из них 25 596 человек умерли (+135), однако 1 159 311 пациентов вылечились (+3889). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, обновил данные и сайт СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 711, Житомирской – 711, Закарпатской – 654, г. Киев – 652 и на Винниччине – 639. В частности, заболели 483 ребенка и 301 медработник.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах за сутки:

г. Киев – 652 случая;

Винницкая область – 639 случаев;

Волынская область – 193 случая;

Днепропетровская область – 316 случаев;

Донецкая область – 218 случаев;

Житомирская область – 711 случаев;

Закарпатская область – 654 случая;

Запорожская область – 132 случая;

Ивано-Франковская область – 711 случаев;

Киевская область – 318 случаев;

Кировоградская область – 63 случая;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 432 случая;

Николаевская область – 194 случая;

Одесская область – 268 случаев;

Полтавская область – 210 случаев;

Ривненская область – 187 случаев;

Сумская область – 219 случаев;

Тернопольская область – 332 случая;

Харьковская область – 432 случая;

Херсонская область – 52 случая;

Хмельницкая область – 285 случаев;

Черкасская область – 160 случаев;

Черновицкая область – 561 случай;

Черниговская область – 161 случай.

Напомним: в официальной статистике нет информации о распространении COVID-19 во временно оккупированных территориях Луганщины, Донетчины и Крыма.

Стоит отметить, что в течение минувших суток в Украине выросло количество тестирований – таких провели 86 926. Из них 36 670 методом ПЦР, 22 760 методом ИФА, а еще 27 496 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии осуществлено 6 809 165 ПЦР-тестирований.

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