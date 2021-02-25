Коронавирус в Украине ускорился: в пяти регионах более 600 больных за сутки
В течение суток в Украине диагностировали 8147 случаев коронавируса, еще 2770 украинцев попали в больницы. Общее же количество заражений на утро 25 февраля составило 1 325 841.
Из них 25 596 человек умерли (+135), однако 1 159 311 пациентов вылечились (+3889). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, обновил данные и сайт СНБО.
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 711, Житомирской – 711, Закарпатской – 654, г. Киев – 652 и на Винниччине – 639. В частности, заболели 483 ребенка и 301 медработник.
Количество заболеваний коронавирусом в регионах за сутки:
г. Киев – 652 случая;
Винницкая область – 639 случаев;
Волынская область – 193 случая;
Днепропетровская область – 316 случаев;
Донецкая область – 218 случаев;
Житомирская область – 711 случаев;
Закарпатская область – 654 случая;
Запорожская область – 132 случая;
Ивано-Франковская область – 711 случаев;
Киевская область – 318 случаев;
Кировоградская область – 63 случая;
Луганская область – 47 случаев;
Львовская область – 432 случая;
Николаевская область – 194 случая;
Одесская область – 268 случаев;
Полтавская область – 210 случаев;
Ривненская область – 187 случаев;
Сумская область – 219 случаев;
Тернопольская область – 332 случая;
Харьковская область – 432 случая;
Херсонская область – 52 случая;
Хмельницкая область – 285 случаев;
Черкасская область – 160 случаев;
Черновицкая область – 561 случай;
Черниговская область – 161 случай.
Напомним: в официальной статистике нет информации о распространении COVID-19 во временно оккупированных территориях Луганщины, Донетчины и Крыма.
Стоит отметить, что в течение минувших суток в Украине выросло количество тестирований – таких провели 86 926. Из них 36 670 методом ПЦР, 22 760 методом ИФА, а еще 27 496 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии осуществлено 6 809 165 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
24 февраля в Украине стартовала вакцинация населения против коронавируса.
Первым прививки вакциной от компании AstraZeneca (CoviShield) получил врач Евгений Горенко из Черкасс.
В этот же день в Украине вступил в силу обновленный адаптивный карантин. Более строгие запреты установили на Прикарпатье и Закарпатье.
Главный санврач страны Виктор Ляшко уже рассказал о состоянии украинцев, которые вакцинировались против COVID-19.