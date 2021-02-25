В Украине стартовал второй день вакцинации: какие регионы "в деле". Все детали
В Украине за 24 февраля сделали 159 прививок первой дозой от коронавируса (COVID-19). В четверг, 25 февраля, продолжилась вакцинация в регионах страны.
Как сообщает Министерство здравоохранения, ранее вакцинацию провели в пяти областях. Количество прививок, проведенных в регионах:
Винницкая область – 10 прививок;
Житомирская область – 40 прививок;
Киевская область – 19 прививок;
Черкасская область – 80 прививок;
Черниговская область – 10 прививок.
Отмечается, что не получено ни одного сообщения от ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" о зарегистрированных неблагоприятных событиях после иммунизации.
Сегодня, 25 февраля, в Украине продолжилась вакцинация. Так, в Закарпатскую область прибыла первая партия вакцины против COVID-19. Вакцину разгрузили на специальный медицинский состав с соответствующими условиями хранения, сообщил в Телеграмм-канал журналист Виталий Глагола.
Первоначально планируется вакцинировать 38 медицинских работников с мобильных бригад по иммунизации и 1620 медиков, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19. Всего на первом этапе будет вакцинировано около 3 000 жителей области.
В Полтавской области первую дозу вакцины ввели врачу-инфекционисту из областной клинической инфекционной больницы Роману Пономаренко.
В Харьковскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса CoviShield – 30 400 доз препарата. Первые прививки получат медики.
Напомним, что в Украине стартовала кампания по вакцинации против коронавируса. Первым прививку вакциной от AstraZeneca получил медик из Черкасс Евгений Горенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от AstraZeneca для экстренного медицинского применения в Украине. Ранее ее уже одобрила ВОЗ, разрешение на использование дали Британия, ЕС и Индия.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что CoviShield является одной из самых эффективных вакцин в мире.
О том, что известно о препарате CoviShield из Индии и его эффективности – читайте в материале.