В Украине стартовал второй день вакцинации: какие регионы 'в деле'. Все детали

В Украине за 24 февраля сделали 159 прививок первой дозой от коронавируса (COVID-19). В четверг, 25 февраля, продолжилась вакцинация в регионах страны.

Как сообщает Министерство здравоохранения, ранее вакцинацию провели в пяти областях. Количество прививок, проведенных в регионах:

Винницкая область – 10 прививок;

Житомирская область – 40 прививок;

Киевская область – 19 прививок;

Черкасская область – 80 прививок;

Черниговская область – 10 прививок.

Отмечается, что не получено ни одного сообщения от ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" о зарегистрированных неблагоприятных событиях после иммунизации.

Сегодня, 25 февраля, в Украине продолжилась вакцинация. Так, в Закарпатскую область прибыла первая партия вакцины против COVID-19. Вакцину разгрузили на специальный медицинский состав с соответствующими условиями хранения, сообщил в Телеграмм-канал журналист Виталий Глагола.

Первоначально планируется вакцинировать 38 медицинских работников с мобильных бригад по иммунизации и 1620 медиков, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19. Всего на первом этапе будет вакцинировано около 3 000 жителей области.

В Полтавской области первую дозу вакцины ввели врачу-инфекционисту из областной клинической инфекционной больницы Роману Пономаренко.

В Харьковскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса CoviShield – 30 400 доз препарата. Первые прививки получат медики.

Напомним, что в Украине стартовала кампания по вакцинации против коронавируса. Первым прививку вакциной от AstraZeneca получил медик из Черкасс Евгений Горенко.

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