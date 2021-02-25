'Шарите' проверила, есть ли в Украине новые штаммы COVID-19

В Украине нет "британского" или каких-либо других новых штаммов коронавирусной инфекции (COVID-19).

О результатах проверки, которая проводилась в немецкой клинике "Шарите", в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что в Берлин были доставлены 48 образцов из Украины.

"По новому штамму коронавируса могу сказать, что мы получили результаты образцов из клиники "Шарите". Мы отправляли 48 образцов. У нас нет "британского" штамма и также других штаммов", – заверил глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что Украина будет регулярно отправлять образцы для проверки в Германии. Новая партия уже в процессе подготовки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в январе 2021 года направила в немецкую клинику первые образцы для проверки на наличие "британского" или других штаммов коронавируса.

Ранее врач-инфекционист рассказал, что британский вариант вируса уже попадал в нашу страну.