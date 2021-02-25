'Люди сгорают за несколько дней': на Закарпатье растет смертность от COVID-19, врачи заговорили о новом штамме

На Закарпатье начинает набирать обороты эпидемия коронавируса. Реанимации области переполнены тяжелыми пациентами, начинает увеличиваться смертность. Более того, врачи говорят, что в регион из Европы попал новый штамм COVID-19.

При этом местные жители халатно относятся к карантинным мерам. Даже во время локдауна на Закарпатье работали рестораны, а люди, зная о том, что инфицированы, ходили по магазинам и в гости.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Вслед за Буковиной, Прикарпатьем и Винничиной Закарпатская область также оказалась среди лидеров по заболеваемости коронавирусом. По данным на 24 февраля, тут было выявлено 389 новых случаев, это пятое место по стране. Однако по смертности – 13 человек – лидирует. Накануне здесь от COVID-19 умерло 15 человек – это был абсолютный рекорд в области почти за год.

Областное руководство пригласило для консультации главного санитарного врача Виктора Ляшко. В ОГА отмечают, что больше всего пациентов госпитализируют сейчас в самом Ужгороде, а также в Иршавском и Виноградовском районах. Много больных и в Береговском, Раховском и Тячевском районах.

Сейчас в области школы снова закрыты, ученики ушли на дистанционное обучение.

Врач областной инфекционной больницы на Закарпатье Степан Карабиньош говорит, что основной причиной такого резкого ухудшения ситуации и высокой смертности является мутировавший вирус COVID-19.

"С Европы пошла вторая волна заболевания, причем к нам пришел уже новый штамм. Вирус поменялся, мы это наблюдаем сейчас. В первые дни после поступления пациент вроде еще чувствует себя нормально, он адекватен. А потом наступает резкое ухудшение, сатурация падает до 68%, его переводят в реанимацию, на ИВЛ и все, люди сгорают за несколько дней", – рассказывает OBOZREVATEL Карабиньош.

Врач сознается, что за год борьбы с коронавирусом он отдыхал всего несколько дней.

"Я нахожусь в таком хроническом состоянии усталости. Помню, после Нового года еще были праздники и в отделении было всего 12 пациентов. Это так мало, что мы не знали что и делать. А потом за несколько дней все отделение заполнилось. Реанимация заполнена на 100%, да и в обычных палатах уже нет мест. Медсестрам приходится выходить дополнительно. На весь этаж, где постоянно находится 33-35 больных, у нас всего две медсестры. А им нужно всем поставить капельницы, сделать уколы", – говорит врач.

Сейчас в больнице сломалась кислородная установка и медики выкручиваются как могут.

Кроме нового штамма, главная причина разгула коронавируса заключается в том, что местные жители не соблюдают ни карантин, ни локдаун.

Также причиной такой вспышки COVID-19 в области считают соседство со странами Европы – Словакией, Венгрией, Чехией.

"У нас приграничный район, фактически транзитный. Через нас проходят все грузовые перевозки из Европы, туристы, иностранцы. На Новогодние и Рождественские праздники приезжали заробитчане, возможно, они также завезли вирус сюда. К тому же закарпатцы очень религиозны, по воскресеньям они обязательно ходят в церковь, там мало кто соблюдает масочный режим", – говорит OBOZREVATEL местный социолог Виктор Пащенко.

Что касается последнего локдауна в январе, то по словам Пересоляка, его в области соблюдали 50 на 50: "Половина магазинов и ресторанов работали, половина – нет. С другой стороны, какой смысл закрывать маленькие магазинчики, куда за день зайдет два десятка покупателей, когда в супермаркетах и аптеках сразу по 20-30 человек стоят. Никто ведь не соблюдал социальной дистанции, все сразу заходили в аптеку, на улице не ждали".

По словам Пащенко, закарпатцы слишком расслабились после декабря, когда болезнь пошла на спад: "Чувствовалось, что люди уже устали. Поэтому в области на Новый год проводили корпоративы, на Рождество ходили в церкви, в гости, гуляли. Уже никто не воспринимали локдаун так, как это было весной. Да и малый бизнес сильно пострадал за прошлый год, им нужно было зарабатывать".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину, в красной зоне пока что оказались две области: Ивано-Франковская и Черновицкая: