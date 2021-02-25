COVID-19 может передаваться при разговоре: ученые показали наглядное видео

Японские исследователи наглядно показали, как COVID-19 распространяется во время разговоров, смоделировав типичные ситуации тесного контакта клиента и работника сферы обслуживания.

Для эксперимента ученые из Университета Аояма Гакуин в Токио использовали дым и лазерный свет, который отражал выдыхаемый воздух. Результаты были опубликованы в Physics of Fluids (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Исследователи воссоздали сценарии, когда человек склоняется над другим человеком, например, при мытье волос или проведении стоматологического осмотра.

Выдыхаемые частицы, вызванные простым разговором, могут достигать другого человека, выяснили ученые. Чихание или кашель еще больше увеличивает риск заражения, в то же время ношение маски помогли уменьшить интенсивность потока воздуха.

Подчеркивается, что дым, использовавшийся для эксперимента, воссоздавал размер вирусных частиц COVID-19.

"Значительное количество подобных личных контактов будет происходить не только в косметологии, но и в сфере долгосрочного и медицинского ухода", – отметила ведущий автор исследования Кейко Исии.

Запись экспериментов:

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