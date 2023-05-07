Германия будет пугать 'блестящим' роком, а Финляндия зажжет с треком Cha Cha Cha: самые эпатажные участники Евровидения-2023

Когда-то украинская Верка Сердючка покорила всю Европу своим эпатажем и ярким номером на Евровидении. С тех пор многие пытались справить на публику подобный эффект и, по правде говоря, им удавалось, ведь Евровидение – это не только вокальная и песенная битва, но и шоу. И чем оно ярче, тем больше зрителей собирается у экранов. Этот год не стал исключением.

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Некоторые музыканты, кажется, всерьез нацелены буквально шокировать еврофанов своим эпатажем. О треш-участниках Евровидения-2023 расскажем в материале OBOZREVATEL.

Käärijä – Cha Cha Cha (Финляндия)

О представителе Финляндии в этом году, наверное, слышали уже все. Трек с красноречивым названием Cha Cha Cha рассказывает слушателю о том, как отпустить повседневные заботы и наслаждаться жизнью. Käärijä не боится эпатажных выходок на публике, поэтому можем смело предполагать, что в первом полуфинале, а именно в нем выступит артист, нас ждет нечто неординарное и по-настоящему сумасшедшее на сцене конкурса. И да, именно Käärijä подвинул Украину со второй позиции в рейтинге букмекеров на третью. Так что эпатажной Финляндии в этом году пророчат "серебро" на Евровидении.

Let 3 – Mama ŠČ! (Хорватия)

"Мама купила трактора" и "Малый подлых психопат" – это строки из песни хорватской рок-группы, основанной в 1987 году, Let 3, которая представит свою родину на Евровидении-2023. Если посмотреть клип к композиции, то можно увидеть, что в нем музыканты высмеивают некий образ мелкого и сумасшедшего человека, который "болен" ядерными боеголовками и желанием уничтожить ими весь мир. Ничего не напоминает? Конечно, о прямой отсылке к Путину никто не говорит, но мы-то с вами все понимаем. Группа обещает порадовать зрителей эффектным номером, даже правильнее сказать перформансом. Они выступят в первом полуфинале под номером 7.

Lord Of The Lost – Blood & Glitter (Германия)

Удивляет в этом году эпатажем и Германия. Хотя здесь правильнее использовать слово "шокирует". "Кровь и блеск" – так переводится название конкурсной песни немецкой индастриал-глэм-готик-металл группы Lord of the Lost. Пока неизвестно, как зрители оценят сумасшедший номер коллектива, но вот букмекеры расположили их в своем рейтинге на 15-й позиции. После того, как в прошлом году Германия заняла на Евровидении последнее место, феерического реванша, очевидно, ждать не придется.

Pasha Parfeni – Soarele şi Luna (Молдова)

Шаманские мотивы от представителя Молдовы в этом году букмекеры тоже не сильно оценили и отправили Pasha Parfeni аж на 19 позицию в своем списке. Впрочем, возможно загадочный трек в жанре этно-поп, название которого переводится как "Солнце и луна", оценят зрители. Pasha Parfeni выступит также в первом полуфинале, 9 мая.

Luke Black – Samo Mi Se Spava (Сербия)

Сербия и в прошлом году представила Европе довольно необычный трек и номер к нему. Помните Констракту и ее хлопки с отчужденным взглядом под песню In corpore sano? Кстати, именно она вдохновила Luke Black поучаствовать в национальном отборе на Евровидение-2023, где парень одержал победу. Теперь его ждет выступление в первом полуфинале международного конкурса под номером 3. Серб представит песню о собственной изолированности от мира, а также о зле, которое возможно побороть – нужно лишь проснуться.

Напомним, представители Украины TVORCHI выступят сразу в финале Евровидения, так как наша страна победила в 2022 году. Дуэт выйдет на сцену и будет бороться за победу 13 мая. Где и когда украинцам смотреть финал – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, 7 мая в Ливерпуле состоялась торжественная церемония открытия Евровидения-2023. Все участники из 37-ми стран прошлись по традиционной "бирюзовой дорожке", в частности и представители Украины – дуэт TVORCHI. Они появились на масштабном событии, за которым наблюдали миллионы еврофанов по всему миру, в символических костюмах.

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