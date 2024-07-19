Предвещал смерть Путину, а Зеленским восхищался: что друг Украины Вахтанг Кикабидзе говорил о войне и как помогал ВСУ

Народный артист Грузии, певец и актер Вахтанг Кикабидзе 19 июля мог бы отпраздновать 86-летие, но его долгая и наполненная достойными поступками жизнь оборвалась 15 января 2023 года. Грузин был преданным другом Украины, поэтому хоронили его под двумя флагами.

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Около 30 лет Кикабидзе жил и работал в России, где был очень популярен, однако полномасштабное вторжение в Украину заставило певца резко и навсегда отречься от страны-террористки. OBOZ.UA решил вспомнить, что легенда Грузии говорил об украинцах, россиянах и лидерах воюющих стран.

О Путине и пропагандистах

Российскому диктатору Владимиру Путину грузин предвещал "случайную смерть". По мнению артиста, главу Кремля уберут, как только он станет ненужным "элите" РФ. Однако и в том мире военному преступнику не будет покоя, считал Кикабидзе.

"Мы же все христиане. Если Он действительно там существует, то все видит. История пишется черным по белому, поэтому вся мерзость карается. История уже показала. Так и хочется этого", – говорил друг Украины.

Он презирал не только оккупантов и тех, кто отдает преступные приказы, но и пропагандистов РФ. Например, в одном из интервью артист намекнул, что у Тины Канделаки нет мозгов, поскольку именно этот орган диктует человеку его гражданскую позицию.

За свои 84 года Вахтанг Кикабидзе не видел такого ужаса, который россияне устроили в Украине. Он называл это геноцидом.

Об Украине и Зеленском

В 2022 году, когда мир наблюдал за борьбой украинцев против армии оккупантов, грузин в прямом эфире поднял тост и выпил за украинский народ, произнеся известный уже во всем мире лозунг "Слава Украине!"

Впрочем, не только словом, но и делом Кикабидзе поддерживал украинцев. Он отдал деньги со своего юбилейного концерта по случаю 84-летия в помощь 26-й артиллерийской бригаде им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Сухопутных войск ВСУ

Если Путину артист предвещал позорную смерть, то украинского президента он очень хвалил.

"В начале мне было Зеленского очень жаль. Думаю, как раз он пришел и это все началось, но он оказался мужиком настоящим. 70 -80% на его месте убежали бы оттуда. Вот так", – говорил певец.

Владимир Александрович друга Украины не забыл, и хотя не смог присутствовать на его похоронах, но экс-министр культуры Украины Александр Ткаченко зачитал речь президента, что адресовалось исполнителю.

"Его преданность делу жизни, мудрость, неистощимая энергия, доброта были примером для всех. Украинцы благодарны Вахтангу Кикабидзе за поддержку в борьбе против российского агрессора. Имя Вахтанга Кикабидзе будет вписано в историю Украины как великого грузина, внесшего свой вклад в защиту независимости и суверенитета Украины. Всегда это будем помнить и никогда не забудем", – говорилось в речи.

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